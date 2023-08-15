港媽5年後再北上驚呼「另一個世界」香港2點完敗: 人哋真心歡迎你

有不少港人一到周末便會北上吃喝玩樂，因內地的食店種類繁多，而且消費性價比亦相當高。日前有港媽就發文表示，5年後再次北上遊玩發現「真係另一個世界進步咗好多」，香港2點完敗深圳，北上可謂完全「X打香港消費」，那些整天批評深圳的人都是「井底之蛙」，之所以會有此等反應是因他們「不肯接受現實」!



圖自「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」FB

日前，有位港媽於「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」群組上發文表示，自己有5年沒有北上消費，近日於網上看到很多網民指北上的人都是因「冇錢先上去食元素表」，但自己於剛剛的星期六帶同仔女一同到深圳遊玩，卻發現「真係另一個世界進步咗好多」。

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她表示深圳的商場不但地方大裝修新穎，就算食店要排隊等位，但基本上每一間都會「有個舒適嘅地方比你排」，有「小零食爆谷等」送給小朋友讓他們開心。從摟主所貼的照片中可看到，食店外都有大量的椅子供客人等侯，門外甚至有打扮成小丑的員工於等候區扭氣球給小朋友。港媽表示感受到深圳的店舖都是「真心歡迎你」!

《反起跑線聯盟》劇照

但反觀香港，香港的商場不說是店舖門外，就算是商場連「位都冇得坐」，每樣東西都算到盡不但止，就連商場內的攤位遊戲都要「消費幾百蚊」才能夠玩，讓她直指「深圳真係X打香港消費」，所以即使不是大節日內地的關口和商場都充滿香港人。她表示於網上成日都有人話「乜嘢冇錢先上去食元素表」，「真係井底之蛙」，有該觀念皆因他們「不肯接受現實」，若他們不相信她說的話，樓主指「真係拜託你得閒嘅話返去走一轉」，好好感受一下。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「咪鬼講真相啦引咁多人上去」，「終於有人講真話」，「冇咩特別都唔想喺香港消費太多」，網民直指香港的店舖常常限時「未夠鐘已經畀人趕食得真冇引」，而且店員又常常「黑面」給臉色客人看令人超反感，但內地的食店大多招呼和態度都超好，如此下去「香港經濟死硬」，香港應該學習內地「點解做得咁好，先至可以救到自己」。但有網民卻指兩個地方難以比較，「其實係租同人工問題」，「地少人多地價貴」，內地的空間商場都比香港大，自然設施配套都可以較多。

資料來源:「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」