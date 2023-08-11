內地男來港窮遊教「0蚊過夜」攻略　激讚1地方世一！網民：真會玩

近日內地網上常常都聽到一個名為「特種兵旅遊」的旅遊方式，意思就是要在花費最少的情況下遊覽一個地方「慳得幾多得幾多」。於小紅書上有不少遊客都日前有來港旅遊的內地男就於社交平台上教路香港窮遊0蚊住宿過夜的攻略，表示香港1個地方不但有冷氣、有免費充電，有水飲，而且還保證100%安全，就連網民都表示「很會玩」!



圖自小紅書

日前有來港旅遊的內地男就於社交平台上發文以「窮遊去香港如何免費過夜」為題，分享自己於香港所發掘到可免費過夜的「首選」地方—「香港國際機場。樓主表示自己來港後是乘搭機場快線前往機場，但是卻可全「免費」!他教路網民只要來到香港後，使用港澳通行證便能在「西九龍高鐵站、機場、尖沙咀碼頭」三個地方領取一張名為「香港有禮」禮劵，註冊後便能選擇「機場快線」作為禮品領取，大家便能透過所收到的二維碼免費乘搭地鐵前往機場。

👉內地女驚呼福田口岸如「垃圾場」圍欄擺滿膠樽！網民揭背後一原因

樓主表示他之所以會選擇香港機場作為「過夜」的地點有2原因，第一就是機場的舒適安全度極高，他表示機場不但有空調，睡覺不會被驅趕，而且最重要的是還有「監控安全」。第二點則是機場還有免費的充電供大家使用，而「超市一瓶要賣7港元的水」，於機場可讓大家任飲!

圖自小紅書

帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「犀利！」，「你做了我想做的」，「機場真的很可以」。有網民則指「香港根本不適合窮遊」，不解為何去旅行要如此辛苦「幾百蚊一晚都話畀唔起就唔好學人去旅遊」，「没錢就别出去玩了」，有網民亦表示香港有一些「青年旅館」或重慶大廈都有些較便宜的賓館酒店可供居住，而且環境亦不算太差。

👉港人7月北上消費估超40億！網民列內地3點完勝香港：去到不能自拔

其實為了便利需要乘搭長途機的旅客，香港國際機場內除了設有免費充電的設施外，內裡還有免費的淋浴設施，不但有免費的洗髮露和沐浴露，每格沐浴室內還有獨立的吹風機供大家使用。此外，機場內的閘口還設有休憩處供大家等候飛機時稍作休息，內裡有多張可供大家平躺的獨立長椅外，每個位置還貼心設有充電位，讓大家能夠幫電子用品充電外，自己亦能「叉叉電」。