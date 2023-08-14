大埔友好心推200磅輪椅女上斜坡 轉身卻發現驚人真相!笑嘆:我太傻

人之初，性本善，看到有需要幫助的人，即使外表看似冷漠的港人，相信也會義不容辭地在能力範圍內幫助求助者。近日，一位大埔網民在廣福附近看到一位女士正坐在電動輪椅上，卻因輪椅無電而停在原地。好心的他眼見即將落雨，於是即時上前協助，但就在推完對方上斜坡後，轉身卻發現了驚人真相，令他不禁笑嘆：「我真的太傻」！



《殺手寓言》劇照

網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上發帖，他表示日前在大埔一田超市往廣福的隧道口前，看到一名女士坐在輪椅上停在路邊，由於天色轉差，看起來即將下起大雨來，於是好心的事主便即時上前詢問對方發生什麼事。對方則回應指「輪椅無電」，事主再問對方電動輪椅能否以人手推動，打算將幫對方推到可以避雨的地方。

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輪椅女士回覆事主電動輪椅可以推動，而她住在廣仁。但在事主在推輪椅時，發現這段「回家路」是暗斜，坦言加上輪椅連女士的重量「冇200磅都有180磅」，雖然最終他成功「達陣」，但也讓他整段路幾乎喘得不能呼吸。輪椅女表示要在樓下餐廳吃點東西再回去，而事主也有事在身，趕時間接小朋友放學，所以將輪椅推到餐廳門口，讓員工推她去吃飯，自己就轉身離去。

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《淪落人》劇照

不過事主走了幾步後，因為不放心就回頭張望，卻在這刻發現了驚人的事實，輪椅女竟然站了起來拿走隨身物品，並把輪椅推到了一旁，走入了餐廳吃飯。目擊到這一刻的事主不禁大嘆：「呢一幕，我笑咗出嚟，我真的太傻」、「#電動輪椅原來可以當代步工具」。

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有網民看帖後表示曾遇到過類似的事件，「幾年前在大元邨見到，一班坐輪椅人士，賣旗籌款，幾小時之後在富善k17相遇到，之前3位（輪椅人士），佢哋步行至樓上，腳骨力仲好過我」、「大埔墟新街市門口早2年好多，全呃人俾錢」，還笑指「你嘅愛心成功感動佢成功企到起身」。不過更多的網民就向事主解釋，其實很多輪椅使用者並非「殘廢或折肢」，而是「行動不便」，短時間站立、步行都是可以的，「我以前做salon都有啲老人家坐輪椅嚟整頭，佢地都係可以起身慢慢行，不過行唔得耐啫」、「我知你講邊個，幾年前啱啱換呢部電動輪椅￼果時成日搭𨋢俾佢撞￼到幾鑊，佢係隻腳唔好唔可以長時間企，但唔係唔可以企～部輪椅呢排成日冇電，樓主唔係第一個咁好心幫佢！」澄清對方未必有欺騙的行為，喻他施恩莫望報，感謝他的好心行為。

原帖：Facebook群組「大埔人大埔谷」