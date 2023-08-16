【農曆七月】玄學家揭鬼節最旺4大生肖 這生肖鬼月偏財運大增

農曆7月即將到來，中國傳統農曆七月又稱為鬼月，農曆七月十五日（8月30日）盂蘭節相傳是鬼門關大開，不過台灣命理專家小孟老師分享，屬馬、牛、龍及雞等4生肖的人，將在鬼月財運連旺30天！



農曆7月又到，這個俗稱的「鬼月」也是傳統民俗中的「鬼門開」，相傳農曆7月靈體都會來到人間，因而坊間衍生出不少傳說和禁忌，一不小心觸犯禁忌，不過台灣命理專家小孟老師近日在其Facebook專頁分享，指今年鬼月有四個生肖不但不會倒霉，還會行財運！即看老師怎樣分析!

屬馬

在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們，他們會覺得你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想法紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，至於想薪酬有所調整的打工仔，可趁著鬼月趕快跟上司主管爭取，說不定可以升職加人工，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。

屬牛

生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，鬼月投資運大發。

屬龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個慳錢達人，深明貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐廳優惠券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然請客與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，財運有意外驚喜。

屬雞

鬼月屬雞的朋友偏財運非常旺盛，參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格，鬼月能有大發橫財機率。

(風水命理非精密科學，以上內容僅供參考)

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟