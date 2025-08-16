8月23日就踏入鬼月，相傳農曆7月靈體都會來到人間，因而坊間衍生出不少傳說和禁忌，一不小心觸犯禁忌，小心黑仔運氣衰整年，信不信由你！



《大叔的愛》劇照

相傳農曆7月「鬼門開」，靈體都會來到人間，坊間衍生出不少禁忌，到或有甚麼需要留意？有長輩提醒貪靚的女生們，農曆7月不要配戴過多飾物，或要取下身上的鈴噹。特別是晚上外出時，盡量不要佩戴會發出鈴噹聲響的飾物！

《大叔的愛》劇照

因為鈴聲是會吸引靈體，不論是會發出噹噹聲的飾物、手鏈還是鎖匙扣，農曆7月就盡量先別帶出街，免得靈體聽見鈴噹聲跟著你走。農曆7月有不少傳說和禁忌，一不小心觸犯禁忌，小心黑仔運氣衰整年！

▼▼▼▼點擊看農曆7月鬼節7大禁忌咪亂試▼▼▼▼

+ 4

【1】晚上不要晾衣服

大家或許都知道，不管是不是農曆七月，晚上都盡量不要晾衫。因為靈體喜歡陰暗潮濕的地方，晚上將濕衣服放在窗外，衣服跟人的形又很像，靈體可能會因此去「試穿」你的衣服喔。

【2】少吃魚生

農曆七月竟不能食魚生刺身？原來據說靈體特別喜愛血腥的食物，食魚生的話很容易不小心就「邀請」了他們一起用餐。另外如果農曆七月會到野外玩水或BBQ的朋友，就要避免直燒生猛海鮮了。

【3】不叫別人全名

農曆七月能叫朋友花名/英文名，都盡量叫綽號吧！據說如果讓靈體知道你的名字，他們就會知道該如何去找你了。

【4】不要隨便拿路上的東西

農曆七月不少人會有燒街衣的習俗，如果在街上見到硬幣或祭品，就不要貪心拿回家，因為是屬於靈體的！如果你隨便把路上的東西帶回家，靈體就可能會跟你回去了。

【5】身上不要掛鈴噹

晚上外出時，盡量不要佩戴會發出鈴噹聲響的飾物，因為鈴聲是會吸引靈體，不論是會發出噹噹聲的飾物、手鏈還是鎖匙扣，農曆7月就盡量先別帶出街，免得靈體聽見鈴噹聲跟著你走。

【6】回頭

先前提到農曆7月盡量不要叫朋友全名，另外如果大家在街上，聽到有人在你背後叫你全名的時候要小心，不要輕易回頭望，因為可能是靈體在呼喚你！

【7】Staycation更小心

近期大家很喜歡Staycation，農曆7月大家Staycation更要留意。除了大家都知道不要選尾房之外，入房後要把房間內所有的燈都打開，將被子掀起及拍一拍枕頭，再去廁所沖馬桶水，通知靈體有住客入住，互不干擾。