港女慘呻深圳按摩手腳被按傷　腳甩皮+抬手困難：花錢買受罪

一到周末，不少港人就會北上按摩，好好放鬆放鬆，舒緩平日上班的勞累，但按摩有時候需要按到不同的穴位和骨骼關節位置，若技師經驗不足和不懂得控制力道，分分鐘越按越嚴重，甚至傷及筋骨。有港女就發文怒呻指，其日前於深圳的按摩店選擇了按摩肩頸，外加進行足療，誰不知按完後右肩頸又痛又勁繃，連大腿都被「拔罐拔到破皮」，讓其最終被逼要求醫「花錢買難受」!



日前，一名港女於小紅書上怒呻指自己於15日北上深圳按摩，雖然她是該間按摩店的常客，並且有相熟的技師，但當日因師傅正有其他客戶，而她又不想等待，因而她才便選擇了另一位技師為其按摩肩頸和進行足療。但按摩完和做完足療1天後，樓主便感覺「右邊脖頸有點卡住」，還有些疼痛，就連抬手臂都有困難，像被人拉扯住一樣。

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除了肩頸外，就連足療都出事，樓主表示該位技師不但將她的腳拔罐「拔到破皮」，後來她從朋友口中才知曉原來大腿是不適合拔罐，若「拔到大腿那會傷到筋絡」，但該位技師卻照樣拔罐。此外，樓主還指，該位技師的手法還非常奇怪，「感覺他這人怪怪的」，於按摩時其除了瘋狂摸和看他的「大腳趾」外，還會越摸越上，讓她感到並不舒服。

樓主指，她其後有向相熟的師傅訴說其同事的問題和她的情況，並表示已預約普通科醫生求醫，但對方竟然表示「唔會傷到」，「不用看醫生的」，只要讓其再幫她「推推油」，再理療一下便能解決，還表示要到她家裡按，讓她倍感奇怪，最後她更直接「拉黑」該位技師，並前往向醫生求醫。

樓主表示，這次的按摩揀直是「花錢買難受」，去按摩別人是去放鬆的，但自己卻感覺「去完是直接找虐」，是去受罪讓她相當「無奈」。而且深圳按摩就算有任何問題或失誤，都難以追到賠償或追討公道，經過此次教訓，她表示若以後想要按摩都必須去中醫醫院或者看跌打和正骨，別再為了「慳啲小錢」去非專業的按摩場，最終令自己又要再花一大筆錢看醫生，「勞人傷財」。

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對此有不少網民都表示，「按傷神經可以好大獲」，「揼骨唔好亂嚟」，網民指按摩特別是腰和頸都不要給人胡亂按，若按錯了就後果很嚴重，有網民則分享同樣的經歷，表示曾於深圳按摩，技師的力度都超大力，結果「突然手舉不起，然後脖子動不了」，甚至有網民表示背按摩至「移位」都試過，因而建議大家若要按摩一定要去有資質或專業中醫進行理療。

資料來源:小紅書