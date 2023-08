英國街頭驚現超巨大簡體字塗鴉　內地網民怒轟：給中國人丟臉

於外國街頭上,大家都不難看到一幅幅不同的塗鴉藝術畫,於西方國家塗鴉可謂一種重要的街頭藝術,有不少藝術家還是以街頭塗鴉成名。日前有居英內地男於社交平台上發文轟指,早上晨練時竟然看到牆上竟有人以簡體字塗鴉著「我好開心」四個大字,認為該人的行為並不是藝術,而是單純亂塗鴉「給中國人丟臉」。



日前,有移居英國的內地男於小紅書上怒轟於英國隨處塗鴉的內地人,事源他於當地早上晨練時,看到於泰晤士河邊房屋的圍牆外,竟然有人以噴漆噴上「我好開心」四個大字,而該四隻字還是以簡體字呈現。對此他批評指,這等的塗鴉不但完全不美觀、沒有任何藝術的藝味、而且根本「沒有任何意義,也帶來不了任何正能量」,為此他感到十分的「羞恥」,並表示「Shame on you whoever it is」,更認為該人此等行為簡直是「為國人丟臉」。

圖自小紅書

從樓主所拍攝的影片可看到,於疑似正修葺的工地圍板上,有人以淺綠色的噴漆噴上「我好开心」四個大字,加上一個心心,而樓主看到於片中亦不禁表示「給中國人丟臉啊這是」。

貼文引起網民熱議,有網民表示「丢人都丢到國外去了」,「主要這個不是藝術塗鴉,一看就是XX到此一遊的那種」,「這叫破壞市容」,但有網民卻指看字體並不想是中國人所寫「誰會寫我好開心啊,你動動腦子,一看就是外國人」,「看起來更像是剛學會中文很想要炫耀的樣子」,「只有中國人會寫中文嗎」。網民還認為塗鴉是國外是很普遍的事,這單單只是寫字根本並不「丟臉」,樓主這樣是過度敏感。有網民則指藝術的定義很廣,塗鴉本身就是一種藝術行為,而且「藝術也不等於好看啊」。

資料來源:小紅書