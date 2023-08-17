護士港女住深圳跨境返工慳$8000　讚內地2點完勝:去了才知這麼爽!

香港寸金尺土，物價高昂。自內地與香港正式通關後，有不少港人為節省房租生活費，都選擇搬到鄰近香港的深圳居住。近日一名任職護士的港人就於社交平台上發文表示，自己搬到深圳居住跨境上班一個月，雖然來回需要近3小時，但卻換來「更大更自由的生活質素」，還表示「去了深圳才知道這麼爽」!



日前，一名於港任職護士的港人於小紅書上發文分享自己「跨境上班一個月」的感受和體驗。她表示自己住在距離深圳北十分鐘路程的地方，而自己的工作地點則偶爾需要中環尖沙咀兩邊跑，對於需要跨境上班當初她亦「心理打了無數的心理戰」，但不知不覺這種模式已經持續一個月，現在她已從一開始的擔心，變成「習以為常」。

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她表示，自己平日上班早上8點出門，並需騎電單車約10分鐘便會到達高鐵站，整個高鐵車程由驗票過關到到達香港西九龍站，大概需要40分鐘，若她當日需前往中環公司上班的話則要再從九龍站轉乘到香港站，到達公司需時約20分鐘，若是前往尖沙咀公司的話則直接從柯士甸出口出，需時為10分鐘。由深圳到公司整個過程需時約1個小時10-20分鐘左右，樓主表示早上過關一般人都很少因而過關速度很快，近日雖然可能因暑假多了人早上前往香港玩，但過關都非常的「絲滑順利」。

樓主指下班情況都同樣，她6點半放工，每日準時7點半便能到達深圳北，未到8點便能回到家，過程亦非常順利。唯獨是一到星期五六日晚上就會令她超「頭痛」，因為過關的人非常多，整個關口「真的是很堵」。為了能夠趕上高鐵，她都需要左鑽右鑽，以最快的速度趕到檢票處，「不然跟在隊尾我真的不知道我要幾點才能回家了」。

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她表示其實坐高鐵感覺與地鐵無分別，「只是多了一道過關的程序，還有我預計不到的人流」，但於深圳居住卻有2大的好處!

網上圖片

１.節省租金

樓主表示，她本身住在香港20多平方米每個月便要1萬多的租金，但搬到深圳後因房子是本身已買入的，減掉每月約3000蚊的車費，不但節省「7-8千房租錢」，自己亦能夠儲更多的錢，最重要的是她「換來更大更自由的生活素質」，住著有「30平方米」又有「大陽台」的屋，是「去了深圳才知道這麼爽的租房自由」!

2.生活消費低

她還指，就算需要租房房租也大概是2000元，加上交通2000，總共也只需約4000多，再者於深圳的其他日常飲食消費都比較便宜，「一頓飯二十塊錢有菜有肉了已經」，就連洗費都能夠節省。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「我都想兩邊走，不過無勇氣」，「香港掙錢深圳花，好爽呀」，「心動了」，但有網民卻指「這樣上班十年的交通費，可以夠買一個中港牌」，「這麼辛苦幹嘛？在深圳就好了。」，網民更表示樓主這樣兩地走既辛苦亦花費時間，倒不如「每個月的租金加點在香港住個趟房都好」，「在香港住小點，也比深港兩地來回跑強，浪費時間精力」。