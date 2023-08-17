網民深圳東門掃街屙足2日狂瀉10次！知情人驚揭:食物水源來自這裡

食物安全近年成為了全球性的議題，正所謂病從口入，食物的安全對於保持健康的身體是非常重要的因素。近來不少港人前往深圳吃喝玩樂，東門也是其中一個熱點，不過在小紅書上卻有女網民發帖，稱自己在深圳東門的街頭掃街食魷魚飲奶茶後肚子開始絞痛，最終腹瀉10次才結束。有網民更在留言區大爆東門的小吃店，煮食物的水源竟是來自這裡？



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女網民在小紅書上以「深圳東門街邊美食太髒了..」為標題發帖，表示自己在上周六（12日）晚逛深圳東門，途中買了四款小吃，分別是魷魚、雞翅包飯、味滋禾軒（冷撈麵）和英歌魂奶茶。但在吃完後，從周六晚上一直拉肚子至周日中午，肚子仍時不時絞痛著。

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以上四款食物當中有兩款她以前曾經吃過，分別是味滋禾軒（冷撈麵）和英歌魂奶茶，因此估計不是這兩款食物「惹的禍」。不斷肚瀉的她最後在周一晚上作最後更新，稱自己最終一共拉肚子10次，後來是因為吃了整腸丸，大爆發的情況才得以落幕，不過即使沒有大爆發，肚子仍然是處於「偶爾絞痛」的情況，周一晚才好轉，即是屙足整整兩天，相當痛苦。

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《怪物》劇照

網民對於女事主的身體狀況表示同情，還有不少曾在東門中過伏的朋友分享慘痛經歷，表示掃街食海鮮類食品是大忌！稱「別吃東門的魷魚，我兩個親姐妹同時拉肚子竄稀虛脫了，去醫院打吊針的」、「魷魚，雞翅包飯，我們都不去那裡吃的，滿滿的添加劑，什麼臭爛魷魚，都看不出來」、「我吃完腸胃炎拉了一個星期，搞得我對哪個地區的外面都有陰影」、「魷魚海鮮類都是藥水泡過的，一股子味」。

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同時有曾住在附近的網民留言稱：「我之前住兒童公園附近，溫馨提示大家，巨多老鼠」、「我朋友在附近，平時看到都不敢吃的」。不少網民都表示怕怕，直指以後只敢去信譽良好的小店吃東西。但當以為這已經是最差的情況後，再有網民大爆其他更噁心的情況，表示「東門小吃用廁所水煮的，我親眼所見」、「路邊有那種切好的泡水菠蘿，我親眼所見那人去公共廁所接水來泡，而且那公共廁所超髒，再也沒買過了」、「都在廁所裡備菜的，不衛生也不健康」等，直指攤販們根本沒有使用食用級數的水去處理食材，而是使用廁所水喉的自來水，一桶桶的裝回攤檔裡使用，在沒有合格的衛生評級下，食物安全成疑，建議大家自行考慮食物中毒風險。

原帖：小紅書

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