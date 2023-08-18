網民嚴選香港10大尷尬片段　姜濤唔係最尷尬 陳芷菁竟佔兩席位

所謂「凡走過必留下痕跡」，在現今科技發展的世代，只要曾在網絡上出現過的經典時刻都會被網民留存和轉載。近日，就有網民整合了本港不少令人感到極尷尬的片段，大家不妨看看自己看過多少條吧！



有網民近日在討論區中發帖，列出了不少令人感到極尷尬的片段，獲得一眾網民留言正評，指、「回憶返哂嚟」、「尷到唔敢睇」。一齊來看看到底有哪幾條影片上榜吧！

👇👇👇香港10個極尷尬時刻👇👇👇

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1.姜濤叱咤落力掃

姜濤於年初叱咤頒獎典禮中表演《鏡中鏡》，因受傷後身型暴漲兼被拍表演暴走而成為一時佳話，就連姜濤本人也於訪問中直言「一直唔敢睇」、「好難捱」，後來更出新歌《Dummy》自嘲。

2.大家好我係呀輝

當年高登同GoYeah.com聯手搞嘅真人Show「90’s夢飛翔」，其中一集嘅主角阿輝喺同同學自我介紹時華麗轉身並講出「大家好，我係阿輝~」令一眾網民念念不忘，更有網民指「每次唔開心都會翻睇條片」。

3.阿嬌「語無倫次」事件

2017年阿嬌與張智霖出席電影首映禮，當時連環爆發金句，例如「多食少餐」、「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩」等，令身旁的張智霖都露出迷茫的表情。

（VGC）

4.IVE學生送花示愛

2010年網絡上出現一條影片被網民瘋傳，內容是一名男學生於課室手捧鮮花向女同學示愛，除了尷尬之外亦被網民狠批利用群眾壓力逼女生接受。2022年電視劇《IT狗》更神還原這段影片，飾演葉念信的凌文龍於課室中向飾演Shirley的陳嘉寶示愛。

5.關心妍拎錯獎事件

《2008年十大勁歌金曲頒獎典禮》頒獎人關菊英宣佈自己獲得傑出表現金獎後，突然發現關心妍由座位中走下來向她擁抱，並從其手中奪走獎座。事件發生後，在場主持均一頭霧水，關心妍後來才發覺自己做了真心膠，只好掩面狂笑。

（2008年十大勁歌金曲頒獎典禮）

6.M記之歌

2016年時有網民Kyrie上載了影片，指「去M記點餐要唱出黎先夠霸氣」，教觀眾用唱歌的方式去點餐，一句「我想要豬柳蛋漢堡仲要麥樂雞餐」滿載了網民對他以及特惠套餐的回憶。後來他更到餐廳親自示範如何用M記之歌點餐，被網民激讚有勇氣。

（YouTube@Kyrie DreamsChannel）

7.我讀Drama㗎

2001年《名人慈善百萬Show》，當時主持人陳啟泰問到哪一部不是莎士比亞四大悲劇之一時，陳芷菁自信爆棚地說「我讀Drama㗎」，而身旁的鄧光榮亦說「啱㗎啦，拍定手先啦」。惟最終卻答錯了，這一幕也成為了網民常用的金句之一。

（亞洲電視《百萬富翁》)

8.Happy Birthday To Me

2004年岩布仙尼隨AC米蘭訪港，被邀請出席亞視台慶晚會，主持人陳芷菁和朱慧珊邀請全場觀眾為同日生日的岩布仙尼和亞視唱生日歌，更將咪高風塞給岩布仙尼，讓他只好唱歌祝自己Happy Birthday。而YouTube中只要你打「岩布」，便會看到「岩布仙尼唱生日歌畀自己聽」。

（亞洲電視台慶晚會）

9.動物傳心師

2017年有線電視《新聞刺針》分別詢問了5位動物傳心師寵物龜「布歐」的下落，除了得出5個不同的答案外，後來更揭曉「布歐」其實只是一隻玩具龜。

（有線電視 《新聞刺針》）

10.黃宗澤K歌之王

黃宗澤於2008年進軍樂壇，當時出席十大勁歌金曲頒獎典禮被抽中即場與陳奕迅合唱《K歌之王》，除了唱得吃力、青筋暴現之餘，更與身旁的Eason形成強烈對比，被網民指是「被魔鬼吻過的聲音」，不過後來自抽推出歌曲《發夢之王》，獲網民激讚。