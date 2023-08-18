外籍女石澳盛裝危坐Tesla車頭　遊車河兼風騷飛吻　大律師:告唔入

在全球環保意識開始抬頭後，發展低污染的電動車將會是全球的大趨勢，香港不少車主都改揸電動車。昨日（17日）在FB瘋傳一條短片，短片中一名外籍女子坐在一輛正在行駛的Tesla車頭上，被網民直指已經犯了危險駕駛，不過大律師卻回覆《開罐》表示，該名坐車頭的女生未必告得入。



（＠Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」）

昨日，有網民於Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」中上載了一條7秒影片，根據身後的商店中可得知影片拍攝於石澳。影片中一名疑似南亞裔女士坐在一輛正在行駛的Tesla車頭上，相當風騷地擺不同的動作，惟影片中無法看到司機和拍片者的樣子。

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影片被上載後，片中的事主被一眾網民口誅筆伐，有網民認為Tesla的車主有問題，「其實佢係咪想試吓一踩迫力嘅時候，佢可以飛幾遠？」、「請問交通部拉咗人未？」、「以為自己去咗Le Mans」、「應該可以告危險駕駛」。不過也有網民認為車主及車頭上的女生只是玩票性質，「係香港真係玩下都唔得」、「乜都公審人」、「又唔關佢哋事」。

《開罐》記者就事件向陸偉雄大律師查詢，陸偉雄表示影片中的女子明顯阻擋了司機視線，而司機有機會因此影響駕駛安全，因此司機已經涉及危險駕駛，一經定罪最高可判罰港幣一萬元以及監禁12個月，且還要面臨停牌處分。但影片中風騷的女性則比較尷尬，陸偉雄指她既不是司機，也不是行人，也難將她視為乘客，因此現有的通路交通條例無法定罪，以這次事件為例，只能夠起訴涉事司機，並指「好彩今次無發生意外」。