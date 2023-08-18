港男怒控茶餐廳呀姐態度差！卻因一動作被網民反鬧西客：尊重人啦

香港茶餐廳美食馳名中外，蛋撻、菠蘿油、嗲牛麵、腿蛋治、熱奶茶，每款都陪伴港人的成長和生活。不過茶餐廳的翻桌率高，食客來匆匆去匆匆，伙記做到躁底的事件時有聽聞。近日一名港男在堅尼地城某間茶餐廳吃東西時，因不滿茶餐廳呀姐的服務態度，在網上憤怒發帖控訴對方，卻被網民反批評他的一行為極之無禮，直指港男是西客！



Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」

港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，表示自己日前在堅尼地城一間茶餐廳吃早餐。剛進到餐廳坐下後，身穿綠色上衣啡色圍裙的女伙記就背著他擺低了一杯水，期間未有停步繼續前行至另一枱，似是正在幫另一枱食客落單。與此同時，港男同時揚聲落單：「芝蛋治、熱鴦」，但伙記姐姐未有理會，而是停在另一枱一直背著他。

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港男表示對方「由於一直冇面見我，亦冇任何反應，我唔肯定佢究竟聽唔聽到」，於是便上前「輕拍佢膊頭」，再講一次芝蛋治熱鴦。這時對方才大聲回應一句：「入咗單啦。」事主再回：「你眼尾都冇望過嚟，我唔知你聽唔聽到。」而女伙記聽到後再以更大聲的語氣回覆「係㗎！唔使望㗎！」。事主對茶餐廳伙記的態度不敢恭維，無奈大嘆：「唔想閉翳，離港消費！」。

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Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」

對於港男的帖子，有人認同現時香港茶餐廳的伙記態度普遍惡劣，表示「香港已經退化到一日三餐貼錢無受氣要劏雞還神階段」、「香港呢類人的服務質素，就係趕香港人北上消費的重要原因之一」。不過其實比起支持港男樓主，更多的網民都是批評他的行為無禮，尤其怒轟他「輕拍呀姐膊頭」的動作，簡直就如西客一般。

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《流氓師表》劇照

網民表示「我覺得你唔識尊重人，人哋忙緊你就唔可以等人得閑先叫人落單咩？ 你仲衝上前去拍人博頭，可以告你非禮架！」、「其實等人轉番個頭，面向面才開始講嘢都唔難，人與人嘅尊重，帖主第一步已經出現問題」、「唔可以拍人膊頭架，無應你咪叫到應為止，同你好熟？」、「拍膊頭唔係咁好喎，人哋覺得你抽水喎」。而對於抽水的指控，港男的解釋就再焫著網民，他稱自己不是用手去輕拍姐姐，而是「用手上的摺扇輕拍的」，網民就鬧爆他根本不懂禮貌，「仲衰過用手，家吓人地係你屋企下人？」、「連基本禮貌都唔識，俾得少少錢就以為自己係大爺，正一西客」、「無啦啦拎把扇拍人，唔打X你都偷笑啦」。

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原帖：Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」