內地女嘉多娜餅屋買包驚見「粗黑髮」 激似某種毛好崩潰:還是捲的

外出吃飯最怕看到不知名的物體，例如剩下半截的昆蟲屍體，又或者是發現毛髮，如果毛髮呈現出「捲捲的」形狀，更是會令人極度崩潰！一名居港內地女生在小紅書上發帖，指近日前往了油麻地網紅麵包店「嘉多娜餅屋」買包吃，卻在吃到一半時意外發現包內竟有一條「又粗又黑」，甚至還捲捲的毛髮，令她大感崩潰！



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居港內地女在小紅書上以「避雷香港嘉多娜餅屋」為題發文，她稱油麻地的嘉多娜餅屋是火紅得很的網紅店，尤其是「布丁麵包」和「芋頭酥」，一直是在網上瘋傳的美食名單。最近她就前往朝聖，排長龍後買了一些麵包回家，豈料翌日早上打開芋頭酥進食到一半時，意外發現裡面有一根「又黑又粗」的毛髮。

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小紅書

女事主崩潰地說道「要是小絨毛或者頭髮絲就算了，這又粗又硬還彎彎曲曲的，不知道是頭髮還是哪裡的毛」、「口味各有所好，食品衛生做這麼差我真理解不了！有頭髮我都理解了，你給我掉一根這不知道是啥的毛」。至於味道方面就表示還可以，但坦言服務質素真的不太好，這一根毛髮更是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。還有同事向她分析這一根毛短短的，看起來像是「腋毛」，令她心理生理都嚴重不適得一直作嘔。

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網民看帖後雖然同情，但也不禁開始猜測毛髮的「真實身份」，認為毛髮的形態的確與腋毛相似，表示「這種應該就是腋毛了」、「直的不怕就怕會拐彎的」，但也有網民懷疑是身體上另一種「捲捲的毛髮」，是什麼毛大家就自己猜測了。另外，還有好心的網民安慰事主「可能人家頭髮天生捲毛」，有機會只是普通頭髮，已算是不幸中的大幸。

《香港01》已就事件向嘉多娜餅店查詢，正等待回覆。

原帖：小紅書

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