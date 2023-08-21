內地碩士女抵港首日即想退學　呻房租金XX萬如「鴿子籠」：快窒息

香港是不少內地大學生選擇就讀碩士的熱門地方，然而日前有來港準備開學的內地女於小紅書大呻指，抵香港「第一天就想退學」，因她發現自己所租的住所竟然如同一個「鴿子籠」，還未曾正式住入便已經有「窒息」的感覺，讓她直呼「真是後悔」...



圖自小紅書

日前，有名內地女於小紅書上發文指，自己剛剛抵達香港準備於香港科技大學就讀碩士課程，但當她到達位於坑口「海悅豪園」所租的住所時才發現，她所住的房間連一間普通的「衣帽間」都不如。樓主指，自己是與另外兩位學生合租一間屋，自己的房間月租$7000元，加上押金仲介費等等，一年整整需10萬元，但沒想到10萬的租金竟然租了一個「鴿子籠」，房間還沒住進去已經散發滿滿的「窒息感」，非常壓抑。她表示本來對於香港的房子大小已經「有心理準備」，但這間房間細小的程度已經「超出了我的認知」。

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樓主表示，她看到房間後瞬間便感到「後悔」，自己當初就不應該聽從家裡的人選擇到香港讀書。她表示，建議大家若有條件，條件許可的話前往英國讀書會較好，因香港的房子實在太令人感到壓抑。但幸好她的男朋友剛從成都跳槽到深圳工作，因而每當周末她便會回到深圳居住，而那也是於香港讀書唯一的優點，就是「離家近一點」。

帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「好絕望啊」，「哇這也太小了」，有正於香港讀書的網民亦表示「我房間還沒我內地的廁所大」，「我也是…真的想哭一想到要去香港就特別emo」。但有網民卻表示「有窗戶已經很好了」，「有獨立空間也蠻好的了」，「起碼你有桌子」，「一年13萬桌子都沒有」，而且認為樓主讀碩士時間很快便過去「你是去讀書的，不是去享受的」，該間房間整體乾淨整潔已經不錯。

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有網民則認為樓主根本是「被坑了」，因坑口的附近的私人房屋的房價，即使是一個四百多呎的單位，月租都只需要$14,000-$17,000，但樓主如此細小的房間還要合租很有可能是被騙了，但有網民亦反駁指樓主一年10萬，一個月大概是$約8300元，以樓主所住的屋苑來說價錢差不多。而翻查地產網站可見到，於海悅豪園一個實用面積427呎只有2房的單位，租金是$16,500，即三個人的話每人都需要$5,500，而樓主的是三房單位自然都會較昂貴。