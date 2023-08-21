韓劇《假面女郎》女主角外貌神還原漫畫角色　網民：相似度達99%

改編自人氣19禁漫畫的南韓懸疑劇集《假面女郎》，重口味劇情與還原度極高的選角，引來網路熱議與追劇潮，其中女主角有3名演員，分別整形前、整形後與中年時期，整形後的女主角找來曾獲「世界最美臉孔」的NANA（林珍娜）扮演，而整形前的女主角則由新人李寒別飾演，她的五官極有特色，顴骨高、眼距寬，與整形前的漫畫主角長得極像，網民看到都忍不住說「相似度達99%」，據說是導演通過1000人以上的試鏡選出來的角色，因此獲得外界盛讚。



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《假面女郎》同名漫畫幾年前就在網路上竄紅，畫風簡單但劇情非常誇張、獵奇，講述一位普通的上班族「金貌美」，因爲外貌不佳而一直母胎單身，熱愛唱歌跳舞卻被媽媽嘲「長這樣還想當明星」，不過她有凹凸有致的好身材，下班後常常戴著面具、穿著性感服飾當起網路模特兒，收穫粉絲之後，一步一步沈淪走向墮落的故事。

整形後的女主角找來曾獲「世界最美臉孔」的NANA（林珍娜），中年時期則是高賢廷，而整形前的女主角一直保密到家，直到戲劇發佈會當天，劇組才公開是素人演員李寒別，除了神還原漫畫角色，被網民讚「像到起雞皮疙瘩」，劇情中還有不少大尺度裸露、性侵床戲、分屍等限制級畫面，讓劇集剛上線就引發熱烈討論。

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