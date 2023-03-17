黑暗榮耀2｜Netflix原創韓劇全球網播量TOP 5《殭屍校園》排第1

【黑暗榮耀2／黑暗榮耀第二季】Netflix近幾年推出過不少自製的原創韓劇，像是《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《魔幻之音》等，都是在網上掀起過不少討論的韓劇，加上高質素的精良製作，一點也不輸電視台的規格，讓觀眾愛不釋手外，許多戲劇更是讓觀眾一看難忘，而近期Netflix也公開了原創韓劇「全球網播量」排行TOP5的戲劇，現在就來跟著小編的腳步看看有那些精采好劇受到全球觀眾喜愛吧！



【圖輯】點圖放大看Netflix原創韓劇「全球網播量」TOP 5👇👇👇

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TOP5：《毒梟聖徒》

全球網播量：1.3億小時



集結電影般陣容的《毒梟聖徒》，由河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙祐鎮、柳演錫、張震等主演，講述為了發財而前往蘇里南經營事業的韓國商人姜仁久（河正宇飾），在別無選擇下只能冒著生命危險加入韓國國家情報院與美國緝毒局的聯合秘密任務，逮捕蘇國韓僑大毒梟全耀煥（黃晸珉飾）的故事。

該劇由真人真事改編，更斥資350億韓元（約2億港幣）拍攝外，為了場景的真實實性更特地前往多明尼加共和國拍攝，且不論是佈景、道具到畫面拍攝都很精細，宛如電影般的大規模場景瞬間就讓追劇的觀眾眼前為之一亮外，加上一群擁有精湛演技的演員們加持，每場戲都充滿張力，雖不少網友認為劇情稍顯有點薄弱，但在刺激、熱血的方面卻相當充足，鬥智鬥勇談判過程也相當引人入勝，雖劇情卻沒有想像中的突出，但整體而言卻還是相當精彩的。

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TOP４：《紙房子：韓國篇》

全球網播量：1.33億小時



翻拍自Álex Pina創作的西班牙同名電視劇《紙房子》（Money Heist／紙鈔屋），開播前就受到不少觀眾的期待，並由劉智泰、全鐘瑞、朴海秀、李原種、金智勳、張允柱、李玹雨等人主演，劇情主要講述未來南北韓將建立共同經濟體，發行共同貨幣的時空背景下，成為富者越富、窮者越窮的社會！天才戰略家「教授」（劉智泰飾）網羅不同才能與個性的「首都」強盜們，準備搶劫4兆韓圜（約239億港幣），希望能夠以善舉的初衷，打破階級不平衡，並展開了史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案，憑藉各自搶匪不同的「能力」偷走熱騰騰的新鑄貨幣，對抗南北韓統一後的社會不公！

該劇分為一、二季的方式播出，雖然影集上架前就在網絡上造成轟動，影迷的期待值也相當高，但第一季播出後卻受到兩極的評價，部分網友認為該劇節奏更緊湊、不冗長，適合沒有看過原作的人欣賞，加上巧妙的融合韓國當地得元素，雖做出了些許的微調，但卻沒有過多的增加過多不必要的內容，是部還原度極高的作品，但另一派則認為劇情根本是「複製貼上」，很沒有新鮮感，本來期待看到韓版內容的創新但卻大多都照原劇發展很沒新意，因此受到相當兩極的評價，但整體上而言，細緻的場景、緊張的氛圍，都拿捏得恰到好處外，演員們的表現也相當突出，尤其第二季中的新角色「首爾」（林智妍飾）相當具有個人魅力，為劇集增加了不少的看點，加上韓版的結局相較原作滿足了不少遺憾的地方，雖前期評價兩極，但當第二季播出後卻受到不少好評，有了不小的反轉！

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TOP３：《少年法庭》

全球網播量：1.34億小時



改編不少真實「少年犯罪」事件的戲劇《少年法庭》由金憓秀、金武烈、李聖旻、李姃垠等人主演，劇情以探討「未成年犯罪」主軸，講述一個厭惡少年犯而聞名的法官沈恩錫（金憓秀 飾），因通常給少年犯定為最高量刑的十級，因此也有著「十恩錫」之稱，並努力在自身厭惡少年犯的個人情感和追求公義刑罰的堅定信念間求取平衡，並與少年刑事合議庭左陪席法官車泰柱（金武烈 飾）、部長級法官姜源中（李聖旻 飾）、羅瑾熙（李姃垠 飾）共同判決少年犯的故事。

劇中的每一樁少年犯罪案件，都取自於韓國真實社會案件，並透過各自角色間不同的價值觀相互碰撞，引發不小的討論度外，更點明「未成年犯罪」不只是少年本身的問題，很多時候真正的原因來自於缺乏原生家庭的關愛、教育，是一部發人深省的優質好劇，鮮明快速節奏、精彩的鋪陳讓追劇的觀眾越看越入迷外，也讓觀眾們邊追劇的同時邊反思，並深陷於劇情當中，加上劇中沒有過多艱澀難懂的法律條文，是部很好消化的律政類戲劇，如果平時是會關注社會議題，並對律政劇情有獨鍾的朋友這部千萬別錯過！

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TOP２：《黑暗榮耀》

全球網播量：1.8億小時



第一季播出後引發熱烈討論的《黑暗榮耀》，由宋慧喬、李到晛、林智妍、廉惠蘭、朴成勳等人所主演，劇情講述夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬飾）在高中因被朴涎鎭（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）等人欺凌而主動退學。數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領（鄭成日飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學時，蟄伏多年的文同珢現身，成為孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛飾）、姜賢南（廉惠蘭飾）的協助下，開始對當年的欺凌者朴涎鎭等人進行徹底報復的故事。

即將於3月10日撥出第二季的《黑暗榮耀》絕對是近期討論度最高的熱門戲劇，不僅打破了多項Netflix原創韓劇的新紀錄外，更在短時間內就衝上此排榜第二名，人氣不容小覷的同時，第二季的內容更是引觀眾們好奇，日前韓媒方面已搶先看了第二季前兩集的內容，且口碑全面爆棚，不少韓媒興奮評價到：「已經可以預見該劇會大爆」、「宋慧喬的演出將成為話題」、「編劇金銀淑的名台詞持續發威」等佳評如潮，讓觀眾愈發期待第二季宋慧喬真正展開復仇的故事外，官方也公開了第二季的三大看點，如：河度領（鄭成日飾）的選擇、孫慏梧（金建宇飾）的失蹤、文同珢的榮耀，不僅是貫穿全劇的重點標示外，也是第一季中尚未解出的謎團，加上眾多家媒體大的大力稱讚，相信《黑暗榮耀2》開播後定能再創佳績，也有望寫下全新紀錄！

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TOP１：《殭屍校園》

全球網播量：6.5億小時



由朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、李瑜美等所主演的《殭屍校園》，改編自朱東根連載於Webtoon的同名網絡漫畫，故事從一名被欺凌的學生開始，因身為化學老師的父親尹不願看著兒子長期被欺凌，而偷偷替他注射了自己研發的病毒，沒想卻造成了一發不可收拾的後果，且這病毒的傳染力極強，只要不小心被咬到都有病變成「喪屍」的危機，而努力想要找到解藥的化學老師，卻意外讓實驗老鼠咬傷了在校同學，病毒也就此於學校蔓延，而無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們將經歷了法預測的極端狀況，從此歡樂的校園，便淪為人間煉獄…..

喪屍一直以來都是頗受到大眾歡迎的題材，但過往大多數的喪屍都是以全球、社會性的方式開始展開，而《殭屍校園》最特別的地方就是以學生為主要視角，因此在緊張、刺激的氛圍中，卻能感受到不少青春的氣息，不少地方甚至會讓你不自覺地笑出聲，雖影集的內容尺度頗大，有不少開膛剖腹的血腥場面，但卻也因有輕鬆的元素在裏頭，因此讓人看了不會有壓力，同時也是歐美地區相當喜愛的題材，因此在國外掀起不少的廣大關注、討論，而官方也在今年釋出好消息，預告將製作第二季，相信有不少喪屍迷已等不及劇集的開播，雖目前沒有過多的資訊透露開播時間，但相信不久後就會與大家見面的！

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