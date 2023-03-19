柯佳嬿熬夜追韓劇《黑暗榮耀》最愛一角色　興奮喊：想挑戰！

柯佳嬿日前在限時動態上透露自己進來熬夜追劇《黑暗榮耀》，17日出席活動時她讚嘆：「編劇好厲害。」至於被問到會想挑戰劇中哪一個角色？



她語出驚人表示，想演宋慧喬劇中的瘋癲媽媽，不介意為角色染橘髮、畫醜妝。

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活動現場有韓國粉絲來支持，柯佳嬿坦言很驚訝，但笑說：「應該是來（台灣）看許光漢電影的吧。」許光漢與林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》近來大受歡迎，而柯佳嬿與兩個男生都合作過，被許多女粉絲羨慕，但柯佳嬿笑說，大家應該要比較羨慕林柏宏，因為他「男女通吃」。

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