黑暗榮耀2｜宋慧喬出道27年人氣從未減　穩坐韓劇女神地位有原因

【黑暗榮耀2／Netflix】南韓女星宋慧喬自1996年出道後，就一直在國內外擁有超高人氣。儘管她在2019年與前夫宋仲基離婚後，一度遭到不少網友批評，但她近日又因在《黑暗榮耀》中展現精湛演技，再度爆紅。對此，就有網友列出了宋慧喬的優點，解釋她究竟有著何等魅力，才能一舉紅了27年。



有一名網友在PTT女板以「宋慧喬是怎麼紅的」為題發文，稱自己近日剛好正在看《黑暗榮耀》，但他卻覺得宋慧喬有著一張大餅臉，只看容貌的話並無法與其他女星相比，因此他非常好奇，宋慧喬究竟是怎麼走紅的？

【圖輯】點圖放大看更多宋慧喬近照👇👇👇

+ 25

貼文曝光後，立刻引發網友們熱議，不少人都持與原PO相反的意見，「她以前很正氣質很仙」、「她才是天然美，現在演員都長一個樣，有什麼特色」、「她明明就超正」、「她才是天然美」、「去追一下《順風婦產科》跟《藍色生死戀》就知道了」。

另外，也有人列出宋慧喬的幾項優點，「長相有辨識度、演技不俗、身材勻稱，堪稱完美」、「臉辨識度高、有路人緣、演技不差，拍好幾個劇都有紅」。

【相關圖輯】《黑暗榮耀2》預告分析「9大伏筆逐個數」樸涎鎮手握髮夾暗藏玄機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

今年41歲的宋慧喬在1997年以《初戀》出道，並在1999年靠著出演《順風婦產科》而爆紅。此外，她後來又陸續在《藍色生死戀》、《情定大飯店》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等作品中，展現多變又精湛的演技，成功在全世界累積高人氣。

【相關圖輯】6大韓星片酬破億 宋慧喬一集3億韓元《魷魚遊戲》李政宰排第幾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

女星怪病纏身半年！坐輪椅現身曝近況 哀嘆：死了算了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】