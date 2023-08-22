港男不甘旅遊會籍電話騷擾 勇闖尖沙咀挑機 連爆15句粗口KO女職員

現時10個電話打來，可能有9個都是不知名的號碼，當中可能有詐騙電話、也可能有推銷電話，如地產、美容、財務借貸等。但大家又有沒有收過電話稱你已經中獎，並要求本人親身到公司領取獎品呢，其實這也可能是「騙局的一種」！日前（18日）一位連登網民不甘長期受電話騷擾，忍無可忍的他竟直接前往尖沙咀一間「旅遊會籍公司」挑機，以狂轟式擊退女職員，行為更獲網民封為「英雄」！



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所謂的「旅遊會籍公司」銷售人員涉嫌以不良營商手法銷售會籍，包括銷售會籍計劃時，先訛稱可免費獲會籍，令顧客簽約後始知要繳付高昂會費。還會使用扣起顧客私人物品，令顧客無法離開，整個銷售過程往往長達數小時，其間會由多名職員輪流遊說顧客，用疲勞轟炸的方式推銷，不少市民最終無奈受騙數萬至數十萬。

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《黑暗榮耀》劇照

港男網民日前在連登討論區發帖，表示自己是輪班一族，每天都是在通宵才收工。但因為工作需要，令他不時都需要接聽3字頭的電話，而3字頭的電話卻總是「中獎」電話，或者是「早前做了問卷有禮物贈送」。早就忍無可忍的他，早前又收到一間在尖沙咀康宏廣場聲稱會贈送旅遊套票的「旅遊會籍公司」，於是他決定趁著當日放假，正好可以上門「裝返班仆X彈弓」。

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到埗後，事主稱已懶得轉彎抹角，一到門口見到前台接待處就直接要求對方將自己電話剔出宣傳電話簿，還直接對女職員開罵，大聲得連同層的寫字樓職員也全部「出晒嚟睇發生咩事」。據樓主貼出的37秒影片，片段起初有一位女職員表示「我們只不過是搞活動的，咁我幫你同同事講聲...」，不過片主就大聲反擊「我唔X理你哋搞咩活動啦，我日X日返完通宵，X你老X 11點幾就打嚟，日X日咁嘈」。

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女職員回應：「先生你冷靜啲先...咁我而家幫你處理，你係咪都要俾時間我呀？」，片主再度大爆發怒罵「唔係我冷唔冷靜呀，你班仆X冚XX都係呃X人㗎啦，日X日打電話嚟，隔兩日就打嚟一次，乜X嘢冷唔冷靜啫，我日X日咁樣打電話俾你啊？睇你點樣冷靜啊？」。女職員只好一直重複「你冷靜啲先啦好無？我都要同佢哋溝通㗎嘛？啱唔唔呀？」，但事主怒火中燒，繼續痛罵對方「你係咪未俾人X過呀？我唔X信得我一個喺度X！X你老X臭X！」女職員再也沒有回應就關門黯然離去。

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事後片主表明日後不會再容忍任何推銷電話，也「培養了一個新興趣」，就是「將所有Coldcall逐一擊破，嗰啲咩保險強積金整合，全部都會約出嚟，一係放飛機，一係交人名俾電話返去佢哋總公司」、「根本呢啲X樣就要X，呃唔呃到人唔計，以為自己有部電話零成本騷擾人，唔使俾人X？」。

去年海關拘尖沙咀旅遊推廣公司6人，涉不良手法脅迫顧客購天價會籍（資料圖片）

對於事主的勇敢行為，許多網民都大讚樓主為自己發洩了一口冤屈氣，畢竟多年來大家都接收不少的推銷電話，但除了cut線之外也只能默默承受騷擾。網民留言表示「樓主簡直係英雄」、「樓主大快人心」、「巴打好型！如果多d人咁做就好」，還建議樓主開設一個全新的YouTube Channel，逐間擊破傳銷、詐騙中心，聲言絕對願意課金支持。不過也認為對方只是「打份工啫」，不應過分地留難對方職員，還提醒他挑機歸挑機，但要注意自身安全。

記者在撰稿時，發現上圖被捕女子的右腳上有一條穿上玉石的紅色腳繩，而是次港男拍攝的影片中的女子，右腳同一位置剛好也有一條穿上玉石的紅色腳繩。（資料圖片）

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