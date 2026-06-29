「被鬼嚇」可消暑？記者入鬼屋實測20分鐘效果驚人！專家解釋原因

香港夏天氣温動輒超過30度高温，真心熱到忟。消暑良方不外乎涼冷氣飲凍飲，不過也有說一個人受驚個都會「涼了一截」。有日本節目就做了一個鬼屋實測，看看一個人「被鬼嚇」之後是否體温隨之下降，大家不妨看看實測結果。



日本TBS電視台的晨間情報節目「THE TIME」作了一個關於日本各地連日高溫的專題報導，其中採訪專家和進行實地體驗，一探這個謎團。

記者訪問一名剛體驗過的女士，她直言鬼屋內情節非常驚悚，令她當時嚇得「渾身冒冷汗，結束後感到十分涼快。」究竟被驚嚇是否真能降低體溫？

記者決定親身體驗。在工作人員的引領下，記者進入佈置成醫院場景的密室。過程中不斷有「鬼」跑出來，記者雖努力逃避，但最終未能成功逃出。雖然驚魂未定，但確實感到體溫明顯下降。

近畿大學藥學部准教授船上仁範指出，人在恐懼時會緊張導致血管收縮,血液循環減慢，皮膚溫度便會下降，所以「被嚇出一身涼」有一定道理。

記者也採訪了扮演鬼魅的工作人員。他透露演每次扮鬼嚇人後也超熱，需要立刻打電風扇並大量飲水補充鹽分。可見扮鬼對體力消耗極大，被嚇的客人反倒能「驚涼」舒緩炎夏之苦。

綜上所述，日本密室鬼屋大受歡迎，被驚嚇可使人產生寒意，確實能在酷熱天氣中降溫解暑。當然，長期的高溫也有健康風險，市民應多飲水並避免長時間曝曬。