韓女遊內地呻過關似「犯罪」口岸見一幕超驚嚇　網民嘲：大驚小怪

香港與深圳位置相鄰，因而有不少遊客到香港或深圳時，都會特意順道一同遊覽。然而日前有從香港過關往深圳的韓國女呻指，內地過關的過程程序相當複雜，而且過關有種莫名的緊張感，「好像是犯了罪的感覺」，尤其是口岸所看到的一幕讓她不禁表示「好害怕」，更反問「為甚麼這裡這麼可怕」!



近日，一名於台灣居住的韓國YouTuber「寶妮和寶媽」從香港過關前往深圳一日遊，然而她表示自己上一次前往內地已經是10多年前，這次剛好來港旅遊而香港前往深圳亦十分方便，因而便打算北上遊玩一探多年後內地的變化。但這次的旅程她表示有3點讓她感到十分不適應，而當中過關的氣氛和程序更令她感到超「可怕」和「麻煩」!

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1.過關程序繁複+出關口「很可怕」

寶妮於片中表示，過關的程序「非常非常多」，而且非常複雜，她表示到達關口過關時，首先她需要填寫「健康申報信息」，然後再付費申請簽證，價格為168元人民幣，而若他們在韓國整預先弄一個為期1個月的旅遊簽證則須10萬韓元(約港元)，簽證後才能進行過關，但過關後還需要填寫入境卡和行李檢查，整個過程需要2個小時到2個半小時進行，讓她過完關後都表示「很累」。

圖自YouTube頻道「寶妮和寶媽」

然而令她最為驚嚇的一幕就是，當她一出關口竟發現有超多的公安站在口岸位置，一直看著過關的人，讓她有種明明沒有犯罪，但卻「好像犯罪的心情」，其直指「這裡真的好可怕，真的很可怕」，公安的眼神讓她感到「很害怕」。

2.廁所設計奇怪+衛生惡劣

寶妮發現深圳的廁所的設計相當奇怪，廁所的門都只有一半，上面的位置都是空的，相當尷尬，而最令她衝擊的是廁所的衛生狀況，她表示地鐵的廁所「都沒有沖馬桶」，讓她看見感到「超級衝擊」，完全不敢上廁所。

3.電話卡多個APP無法使用

內地因為防火牆問題，有數個網站、社交媒體和通訊軟件等等是無法使用的。寶妮就表示她於當地買了電話卡後才發現，電話裡的「IG、YouTube、Line」和GoogleMap都用不了，讓她表示「浪費了100塊」，還需要特意下載其他APP以作使用，感到較為不便。

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雖然對於內地旅遊有些許不適應，但寶妮就表示整體來說「中國比我想像的好」，她本以為內地人對外國人的態度可能都不會太親切，但到當地後才發現當地人都十分「親切」對她十分好，甚至有人直接帶她到她想去的地方去幫助她，讓她都表示自己對中國人都有「誤會」的地方。

影片發布後，有網民就表示「入境隨俗，各國原本就不同，做個旅客，用心欣賞就好」，「深圳有很多的外商所以算是相對開放的城市」，「我之前自助去北京我覺得還可以接受沒有那麼緊張，人都蠻熱情的」，但有網民亦表示內地的廁所的確衛生情況有待改善「大陸的廁所真的是不能超越的存在!!」，「唯獨廁所真的接受不了」，而有網民則向寶妮表示前往不熟悉的地方雖也可「勇闖他鄉」去冒險，但若事先做好功課便可預先尋找解決方法，大大減低不適應感。