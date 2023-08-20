減肥｜日本女生不動也能瘦　即學「懶人減肥法」5招瘦身好輕鬆

水水口7肥許多人都曾經去日本旅遊，是否注意到街上大部分的日本女生，都有穠纖合度的身材呢？其實不僅是年輕人，包括街上的母親或是熟女們，都能有苗條優雅的身材！



其實不少原因是歸功在日本文化中的飲食習慣，或許你也能從中看出端倪，並應用在日後讓你更健康的生活中。（點圖放大了解「日本女生5招瘦身」👇👇👇）

+ 11

一、重視早餐

早餐在日本人心中是不可或缺的，傳統的日本媽媽會在早上煮味噌汁、烤魚並搭配白飯等，為家人準備營養豐富的早餐，在日劇與卡通裡，也時常看到一家人坐下吃早餐的畫面，擁有吃早餐的習慣，不但能讓一整天元氣滿滿，更能提前開啟身體代謝。

二、料理方式

相對於其他的異國料理，傳統日本菜色的料理方式，多半是燉煮、燒烤等方式，搭配漬物等方式，強調食物的原味，以及細緻與單純的味道，所以不會有過多的調味，自然也不會吃進太多油脂、鹽分與加工物品。

【相關圖輯】減肥｜ChatGPT取代健身教練教瘦身？網民用身體實測3個月激減12kg（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

三、餐飲搭配

一般的日式定食都只會強調一份主菜，另搭配一盤盤小菜或是醃漬物，主食多半是白飯，雖然熱量不低，但也能提供適時的飽足感，重點是簡單的搭配，加上少量多樣的菜色，讓整體感覺豐富卻比一大份主食熱量要低。

四、飲茶文化

日本人有經常喝茶的習慣，綠茶是生活中最常喝的茶類，且綠茶都以無糖方式品嚐，不但能補充水分，而且還能抗氧化，加上沒有熱量，也幫助皮膚跟身材能更好。

【相關圖輯】減肥陷阱！每天喝這種咖啡「一年暴肥10kg」營養師揭一成份全是油（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

五、適量甜品

許多女孩喜歡吃甜品，當然日本人也不例外，但眼利的人可能會發現，日本的甜品份量偏向精緻小巧，且女性其實也會下意識地控制甜品的攝取量，此外再搭配熱茶享用，飽足感就會更快浮現。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】