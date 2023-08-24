騙徒扮「易通行」短訊呃卡資料　訛稱繳費失敗!網民教見1字即破解

易通行於5月正式實施，以繳費貼取代傳統的人手隧道收費亭，已申請的車主們無須再停車排隊付費。而每當車主經過隧道後，系統會向車主發出「過隧道通知」的短訊，以告知該付款的金額。日前有網民就表示，收到有人疑以「易通行」的名義發出「自動繳費不成功」的通知，並要求透過連結補交費用，但網民憑靠短訊裡的「一」個字便即破解!



圖自「將軍澳主場」FB

日前，有網民於Facebook「將軍澳主場」上發文表示，自己手機收到了一則聲稱由易通行發出的短訊，短訊中表示樓主的易通行未能從指定的儲值戶口付隧道費，「自動繳費不成功」，因而需要其於8月24號前透過易通行的連結「http://u6v.cn/6nZg1T」完成付款。樓主指，其本人根本未曾申請過易通行，但卻仍收到如此得短訊，懷疑是騙徒的「新騙術」。

貼文一出，網民都紛紛表示「睇條link都知假野」，「正常只有通知唔會有link」，「見到啲link 就知有古怪」，還指騙徒「冇啲大志，三十蚊都要呃」，「$30就俾佢啦」，但有網民則指，騙徒是要以此短訊盜取信用卡資料，因而千萬不能點開連結。有網民則表示，有時候這些冒認政府的短訊中，其實很容易便會發現破綻，如樓主所分享的短訊可見，連結中有一個「.cn」，「.cn」是中國網站的連結縮寫，若是政府網站的話連結根本並不會出現如此的代號，因而「見到個cn 域名都知唔對路」。

運輸署於網站上有表明，「易通行」的短訊是會列出車輛經過隧道的日期時間、車牌號碼和應繳費的金額，「易通行」並不會向車主發出任何帶有超連結的短訊，而且車主若要繳交費用是要自行登入「易通行」網站或流動應用程式補交隧道費。