港女深圳湯崎揼骨變「劏奇」！ 10大4小$1.4萬埋單　網民嘲：水魚

平日上班勞累，一放假當然就要去按摩鬆鬆啦，而深圳的按摩會所一直都深受港人歡迎，大家只要一個價錢便可玩盡24小時。日前，有港女就於社交平台上分享自己與家人一同北上到「湯崎．湯泉」按摩，10大4小一共埋單$14,000元人民幣，後來經職員「搞一搞平多一千！萬三蚊走人」，對此感到滿意，但網民見此後都表示「超搵笨」，樓主根本慘被當水魚？



圖自「深圳大灣區好去處開心share」Facebook群組

日前，有港女於Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上分享，自己於剛剛的周末與家人，共10個大人4個小朋友一同北上到深圳著名的按摩會所「湯崎·湯泉生活」按摩遊玩，整群人由星期六的三點多入場玩到翌日的下午兩點，於內裡除了按摩外，他們食盡了四餐，大家還一同唱K4小時。

圖自大眾點評

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樓主表示，星期六因場內人超多，若要房間需要排長隊，因而他們便於按摩大堂的椅子上過夜，埋單總數2日1夜14個人總消費$14,000多人民幣。但後來經理幫他們的帳單「搞一搞」後總數平多1000，最後以$13,031人民幣埋單。樓主表示，場內的衛生、設備和按摩技師都不錯，他們「食左好多野」，小朋友亦能夠玩得開心，因而覺得價錢都相當合宜。

貼文一出，有網民卻認為樓主根本就是被當「水魚」劏，「萬幾蚊～訓大堂」，「真陰公，萬幾銀人仔，只可以瞓大堂，食嘢仲要自費」，「好貴⋯⋯原來港人北上既消費每月41億系咁黎嘅」，「咁樣駛咗萬幾蚊不是威！係比人笑！」。網民認為樓主每人連小朋友每人要超過1,000港元，小朋友本身就收費本身就貴，而且還沒有房間供過夜相當不值。

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但有網民卻認為樓主一行10大4小，大人有按摩，按摩本身外面都要500-600元一位，而且他們於場內還要食盡4餐，還有包唱K 4小時，2日1夜人均消費1,000元都物超所值。「湯崎」於內地是較高檔的按摩會所，因而價格都較平常的貴，但其服務和配套亦較一般的齊全，適合像樓主這樣有一家大小的家庭。