港大生呻校園被內地遊客逼爆！周地垃圾+一行為超離譜：遲早玩爛

大學就當然是供學生讀書的地方啦，而香港大學不但是香港歷史最悠久，更是全球「世界百強」的大學之一，是不少學生的夢想大學。而近日內地社交平台上就有不少有關「港大一日遊」的分享和攻略，有很多遊客都特意到港大遊覽，甚至帶同孩子一同打卡，讓正就讀的學生都表示「人多得實在是遭不住」，巨量的遊客不但讓他們飯堂經常售罄，就連位置都無得坐，嚴重影響學生的生活，有學生更分享遊客相當離譜一幕...



圖自小紅書＠這位小朋友很厲害

近日，於內地社交平台上搜尋「香港大學」都會看到超多不同有關香港大學的打卡攻略、一日遊路線和分享到港大遊覽的貼文，因港大參觀不需預約，而且校園風格特別，有不少人都會特意到港大拍照和參觀，有不少家長更會特意帶小朋友到港大打卡，以「感受書卷的氣息」，社交平台上網民甚至稱港大為香港一個「不能錯過的地方」!

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但日前就有不少正就讀港大的學生，就於小紅書上發文表示遊客們的行為已經嚴重影響他們的作息和工作，尤其是暑假的日子，校園裡的人簡直多人到不得了，讓他們就算是簡簡單單的「食飯」都變成問題。有於港大任職的女生就表示，對於遊客想要來學校參觀本並不反感，但近兩個月的人流實在是太多，尤其是有不少遊客還會到學生職員的飯堂進食，飯堂裡「基本上全都是遊客」，排隊購買飯的隊伍全排長龍，讓他們即使買得到飯都沒有時間進食，要食的話則要「端著盒飯坐在花園裡吃」。

圖自小紅書

而有港大的學生則表示，最慘的是有不少同學甚至「說吃不上飯了」，因為學堂裡「套餐裡的肉都賣光了」，讓他們永遠都只剩下素菜的飯盒。對此他們表示學校的食堂本身就是為職員和學生服務，而且食堂其實每天都只準備一定數量的餐點，因而真心希望遊客們都「別來，給我留口飯吃」。此外，港大職員還表示，有同組的同事於校內畢業，本穿上畢業袍想去拍照留念，結果卻「只能排在一堆游客後面」，讓他表示「拍個畢業照都得排在遊客後面拍，說不生氣是假的」。

圖自小紅書

然而除了遊客人數眾多，有些遊客的行為更嚴重影響校園的衛生，有港大生就發文表示，日前本想到學校大樓內的椅子坐下，駭然發現後方椅子的地上竟「全是垃圾」，而前方的人則照坐「完全不理會垃圾的存在」，然而讓人覺得最離譜和最傻眼的是，於校園內竟然有遊客讓孩子在教學大樓下的草叢「隨地小便」！

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對此，有不少網民都表示「真的好煩！！真的很影響裡面的學生！！」、「真的是太煩了，再這樣港大一定會謝絕參觀的」、「為什麼遊客要跑去學校的食堂」，網民分享日前到大學介紹講座發現校園裡「小孩特別吵，人滿為患」，認為學校是學生學習的地方「不是你們的旅遊景點」。有網民更表示「是不是他們覺得吃了港大的飯以後就會讀港大」、「品德質素也很重要」，而有網民則認為「學校可以參觀，但別影響到本來在這裡的學生和職員，這也是應有的質素之一」。

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