內地瘋傳「香港高校」排名龍虎榜　港大=北京大學!呢間係「下弦」

QS大學排名於早前已經正式公布，香港大學於全世界排名當中位列26名，是香港排名最高的學府。而有內地網民就按排名於社交平台上列出一個名為「香港地區高校金字塔」的龍虎榜，將全港所有大專院校分為上下級別，當中香港大學被列為最頂尖大學之一，並比喻成內地的最高學府「北京大學」，那到底那一間的排名相等於「清華大學」？哪一間又是內地眼中最「末流」的大學呢？



（IG@rositakpyy）

日前，內地小紅書上有網民發布了一張「香港地區高校金字塔」的圖表，並將其按內地高校排名排列，分別為最頂尖的「985高校」、21世紀頭100名的「211高校」、內地一本和最低級別的二本學校，並細分為一共8個階層。於列表當中，港大和中大位列整個金字塔的頂端，就相當於內地「985高校」當中的「重點」大學，是香港版的「北京大學」和「清華大學」!

圖自小紅書

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而「985高校」級別的「中流」，是香港科技大學則和理工大學，即等同於內地的浙江大學和復旦大學，「末流」則是香港城市大學，至於八大當中的香港浸會大學、嶺南大學和香港教育大學，則被分為下一等級的「211高校」，與教育大學並列的還有「香港都會大學」和「香港恒生大學」兩間自資大學，而樹仁大學則與香港演藝學院被分為再下一級的「內地一本」大學。香港伍倫貢學院和香港知專設計學院則被列為等同於內地的「二本」大學，是整個金字塔最「下弦」的大學。

列表被廣傳並引起網民熱論，有網民表示「HKUST 咁大又咁多資源竟然比理工追到上黎 ...」，「港大同中大同級?」，但有不少網民都指香港的大學和內地大學根本沒辦法比較，「邊有得咁比較」，「由細到大都覺得呢種唔分科+唔分ug pg既排名係冇太大意義」，大學的排名並不作準，每一間大專院校都有擅長和有名的科目和領域，而且各大院校的規模形式都各有不同，排名並不能完全代表一間院校。

資料來源：小紅書