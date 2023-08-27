世上最毒生物TOP1「毒箭蛙」　噴1次毒殺死10個人　呢隻顏色最毒!

眼鏡蛇有劇毒，相信大家都知道，但大家又知不知道其實若講到世界上最毒的生物，眼鏡蛇竟然都不及這一隻身長最大只有6厘米的「毒箭蛙」!不要看牠的顏色色彩鮮艷可可愛愛，毒箭蛙的毒素可謂生物中最危險之一，牠只要少少的毒素就足以殺死10個成年人，若大家看到1種顏色的箭毒蛙就一定要小心!



毒箭蛙，是一種體型極細小的青蛙，大多生活於中美洲和南美洲潮濕的熱帶環境，牠們的體型十分細小只有1-6cm，壽命大概是3-15年，而最特別的是牠們的皮膚都有著超級鮮豔耀眼的顏色，有紅色、藍色、甚至是有不同的花紋和間條花色，看上去色彩繽紛又有著大大的眼睛，十分可愛。但大家千萬別讓牠的可愛模樣欺騙，因牠其實是用有超強毒素的青蛙，還是青蛙當中最毒!

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毒箭蛙之所以會如此的稱號，是因中美洲及南美洲的原住民會將他們的身上的毒素塗在箭上，因而命名。他們的毒素是透過皮膚來分泌，當牠受到驚嚇或感威脅，便會釋放毒液，而牠鮮豔的顏色其實就是用作警惕大家「不要碰我」，因為當你碰到牠便會很快中毒身亡。箭毒蛙的毒素LD502μg/kg，比河豚的毒素整整大10倍，只要它0.3毫克的毒素便能讓你立刻毒死一個成年人，而最毒最毒的就是全身呈現金黃色的「黃金毒箭蛙」!

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但大家若看到牠都未必需要太過驚慌，因箭毒蛙的毒素為一種能夠破壞神經系統的「甾體類毒素」，對於人類牠的毒液只能通過血液起作用，若大家身上並沒有明顯大面積的傷口都不必需要太過驚慌。即使大家真的如此「幸運」碰見牠們，只要大家遠離牠們不主動捕捉和接近，便能避免有中毒的風險。