內地男打電話騷擾日本拉麵店　質問「為啥放核污水」 網民:沒素質

日本於8月24日正式排放核廢水入海洋，而鄰近的國家中國、俄羅斯、韓國都出現不少反對聲音，而最近日本當地有多個機構和店舖都表示收到來自內地「+86」的電話號碼打電話騷擾，然而日前有內地男就自己親自拍片現場隨機打電話到日本，並以普通話向其質問「你為啥把核污水排海裡來」，行為引來網民熱論。



圖自微博

日前，內地網上瘋傳一段一名來自河南開封的內地男特意致電日本人向其質問「為何要排放核廢水」的影片，於影片開頭男子便表示要打電話問問日本人，然後便從電話的地圖中隨機找了一家位於東京的餐廳電話，並向對方致電。

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然而當對方一接通，他便以英文直問「Can you speak English」，接著便以普通話質問對方「我問你為啥把那核污水排放到那大海裡頭，我還沒去過海邊呢」，對方如此排放「你教我咋咋去耍啊」，當對方以日文回應時，該男子卻向即表示「說人話」，後來更直接掛斷對方電話。

除了河南男子外，於24日有另一名來自內地重慶的男子更向日本國會議事堂打電話，其於電話中同樣向其質問「你為甚麼和核污水往海裡排」，結果對方聽此則迅速掛斷電話，男子的行為更登上日本的新聞報道，而有日本媒體亦曾報導自日本開始排放核廢水後，當地餐廳和店舖都收到不少「+86」開頭電話致電。

男子的行為惹來網民熱議，有網民表示「人才」、「怎麼打過去的我也要打」，「快，告訴我號碼多少」，「要把老子笑瘋了」，「掛電話素質也不行」，對於男子的行為表示支持，還有網民分享自己亦致電日本超過5次，但對方只接聽了一次。但有網民亦表示此等行為並「不提倡」，還指這樣去騷擾別人行為同樣是「沒素質」的行爲，並不建議大家有樣學樣。

於8月28日中國外交部例行記者舉行期間，有日本記者就核污染水排海後，內地有民眾給日本打「騷擾電話」一事進行追問，詢問中方為什麼沒有呼籲立即停止這樣的行為？對此，中國外交部發言人汪文斌表示，「首先我要告訴你的是，我不了解你提到的有關情況。第二，我也想強調的是，對於日本政府強行啟動向海洋排放核污染水這種自私自利極不負責任的行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取相關防範措施，對日方政府這種批評反對的態度在國際上是有很大代表性，這一點值得日方深思。」