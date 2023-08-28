核廢水｜抖音港男直擊香港日本超市魚生 這款產品特價也無人敢買

日本24日起將福島核廢水排入海洋，事件引發鄰近多個國家抗議，港府同日起禁止日本10個都縣的水產進口香港。對於事件的爭論和討論不斷，更有網民發起抵制日本水產品。日前一位港男在抖音上貼出影片，在26日實探香港的日本超市魚生區，發現一款產品即使推出減價卻仍然慘淡！



抖音@香港萬事通水哥

對於日本排放福島核廢水入海，在社交媒體上有不少網民都聲討日本政府的決定，更認為會對環境會造成的影響等。為此，有網民發起抵制日本產品，當中日本水產更是抵制名單中的頭號商品。日前抖音上一位自稱香港土生土長的博主「香港萬事通水哥」，就前往了香港的日本超級市場直擊，實際看看日本魚生的銷情狀況！

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「香港萬事通水哥」在影片開場就直指「日本人也不敢吃日本的水產」，於是在26日便前往了香港的日本超級市場看看實際情況。據影片的背景，可以推測是某D開頭的日資超級市場，拍攝時間為26日下午1:32分。片主指出壽司區的壽司「打折也沒人買」，只見壽司堆積如山也未見市民駐足選購。

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他也指平時同一時間，藍鰭大拖羅通常已經全部沽清，但原價$298的「大拖羅吞拿魚壽司15件」，即使現在已大特價$278發售，仍然是「連看的人都沒有」、「原封不動」，始終無人問津。後來有市民在水產區停留，不過片主就表示那些市民都在購買前「研究出產日期」和「不斷想了又想」，未能果斷購買。他還稱平時同一個價錢他自己也早已經直接將大拖羅買走，無奈日本現在排放核廢水進大海，擔心受到輻射影響。於是在看到大拖羅的生產日期為26日時，他就表明不敢再買了，並影片的結尾表示「去，吃中餐！」，宣布放棄吃日式料理而選擇吃大中華料理。

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在抖音的留言區下，有網民支持他抵制日本水產的決定，稱「我是不敢吃，現在癌症那麼多」、「不要摸啊，離遠一點」、「可憐這些靠海生活的漁民」、「早就開始排污了，竟然還有人試圖吃最後一頓海鮮，可笑」。不過也有網民認為他在中午1點去壽司區直擊的時間段欠缺說服力，表示「傍晚先係高峰時段，哪有人下午去買壽司回家吃？晚上見到還是那麼多就真係無人買啦⋯」、「我夜晚收工去到已經冇哂！」、「我係見佢二百七幾蚊一盒忍一忍喳，你叫佢平少少睇我買唔買？」。

原片：抖音@香港萬事通水哥