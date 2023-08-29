港人北上被騙！深圳東門食魷魚掃Code被收雙倍錢 網民教一招防騙

不少港人通關後瘋狂北上，周六日更逼爆深圳口岸及商場，而根據入境處最新數字，7月份港人北上的人數超過468萬！除了深圳各大商場及超市外，港人也熱愛到東門老街食玩買，不過近日就有港人在社交平台發文，指在老街掃街買魷魚被騙了一倍價錢，事件更激起網民分享被騙經過，以及教路港人可如何投訴有關小店。



近日有網民在FB群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」分享深圳掃街的不快經歷，事源一天她到東門老街的小食店「好好味」買魷魚，當她問店家價錢時，「ee（依依）哦哦聽唔到佢講乜咁答你」，只叫樓主讓他掃code，怎料以為10元的魷魚串，最後掃了20蚊，樓主更發現在店鋪頂的橫額上，有段細字寫個更貴的價錢在上面，「佢上面有細字博啲人睇唔到」，直言「俾佢呃完好鬼嬲」，而她「中招」後面又有香港人再中招，故提醒香港人要小心。

深圳東門老街是港人常去的地方。（截自小紅書)

帖文一出，不少曾北上消費的網民都原來曾中招，有人更中伏兩次，「 我覺得呢條街專呃香港人」，「上星期我老公去買都係咁」，「成個東門町都係咁，永遠買唔到佢標價嘅嘢」。也有網民指出樓主所食的應該是$20的魷魚鬚，而非$10一串的魷魚腳，可能只是一場誤會，不過樓主回覆稱，當時她是指著魷魚鬚問對方是否賣$10，「佢無直接答但點咗頭，跟住淨係叫我俾個code佢掃」，故認為店家是有心而為之。

有網民討論，北上深圳消費東門掃街其實不算便宜，「食幾樣嘢已經貴過入餐廳坐低食」，而除了樓主所講的小店外，還有其他「伏」店，「東門有間賣椰汁一杯，你老X夠膽死成杯冰得幾啖椰汁」，「東門町入面有間水果檔，呃稱（秤)」。有網民也指出，遊客不一定要被劏，「你覺得超出你可接受範圍，你可以立即要求佢退錢」，更教路無論對方有心定無意，如果不肯退錢，可以致電12345或12315(消費者投訴舉報專綫電話)投訴，免得對方再呃香港人。

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資料來源：深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區