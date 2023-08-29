內地男怒轟日本居酒屋告示涉歧視中國人！日警後續處理獲網民激讚

上周四（24日）日本正式將福島核廢水排入大海，事件引發連串爭議，除了在國際間引起批評和輿論，在民間也有大量的討論。日前一間位於日本東京的居酒屋在門前的黑板寫上告示，專門提醒「中國人」店內的全部食材都由福島生產。事件引來一位內地男博主不滿，直指店舖涉嫌歧視中國人，後來報警處理後續竟是...



FB影片截圖

日本正式將已淨化處理的福島核廢水排入大海，事件引發周邊國家不滿，當中內地網民尤其不滿日本政府的決定，連日不斷在社交媒體上怒吐心聲，有的憤怒吶喊、有的崩潰大哭、有的無聲抗議。日前位於日本東京新宿的一間居酒屋，疑因為知道中國人對排放核廢水一事感到擔憂，於是在門外的黑板寫上告示，表示「給中國人，本店食材全部都福島產，生啤酒350円」，正是如此的一塊告示，卻引來途人的不滿。

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網上流傳一段4分47秒的影片，一位內地男博主在發現居酒屋外的告示後，直指「這是一件非常嚴肅的事情，我不知道這個店什麼意思，你自己想吃福島食材沒有任何問題，我不知道你為什麼要帶上中國人」。感到不滿的他就隨即撥打報警電話，要求與居酒屋老闆對質。不久後3名日本警察到場，他隨即表示自己為中國人，並以流利的日本語與對方溝通，表明自己為告示的「針對性內容」感到生氣。日警在了解事件的基本情況後便進店詢問店舖負責人，惟對方不在店裡。

他們一行人在等待店主回來時，內地男詢問日警怎麼看待這塊告示牌，日警則反問他是對「專門針對中國人寫了這樣一個招牌」所以感到生氣，還是因為「這個店使用福島的食材」讓你覺得生氣。男子就強調「福島食材隨便你怎麼吃，為什麼要『告訴中國人』」，並重申一次認為告示涉及歧視內容。日警也表示理解對方十分生氣，但提前勸男子到時候冷靜一點不要吵架，引發衝突對雙方都不好。

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在店主回來後，2名日警先跟隨對方進入店內調解，未有讓男子與他有任何對話。在初步了解店主的想法後，日警向男子表示「告示針對中國人不是歧視，是想告訴來這邊的顧客，這邊用的是福島食材，如果你還沒進店的話，如果你不想吃福島食材，那就別來我家吃飯」的意思，也不存在不讓中國人進店的限制。內地男重申「從中國人的視角來看，這樣寫會讓我覺得是歧視，為什麼寫中國，專門告訴中國人？」日警再度解釋：「因為有人不想吃福島食材，為了先告訴那群人，這個店用的是福島食材」。

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內地男子再三確認以上言論是否店主自己所說的，並要求店主與自己直接對話，但日警就表示「如果直接對話的話，你肯定又會生氣，說實話還是不要起衝突」。內地男再大聲地表態希望店家將字擦掉，認為店方不提美國人、英國人、甚至其他國家的人，卻只是寫明「中國人」絕對是因為歧視，也強調自己感到「被歧視」、和「中國人被歧視」。日警稱告示怎麼寫是店方自己決定，店主也會每日更換不同的告示內容，他們也無權干涉。內地男即時反問「那今天能換別的內容嗎？」，日警和店主傳達訊息後，店主就將告示板收起並寫了其他的新內容，並說了「每天寫的都不一樣」、「不好意思」和「這件事就過去好吧」，內地男也點頭示意說了兩次謝謝，事件才得以落幕。他在片尾也呼籲大家「在國外當你認為自己被歧視，讓你感覺到不舒服的時候，一定要勇敢的站出來反擊，我們要用正當的權利，去解決我們的訴求，每一個人都應該得到尊重」。

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影片後來在網上瘋傳，有網民認為內地男子見義勇為，為中國人爭取應有的權利，抵制任何涉及「歧視」行為的發生。不過也有網民從事件中大贏日警的處理手法是「社會文明與法治最佳宣傳範本」，尤其不讓兩方直接對話避免發生衝突，冷靜地從中間協商和調停，表示「日本警察真係好好禮貌」、「質素…高下立見」。除此之外，也有網民不認同內地男子的行為，認為店方只是溫提海產來源，不應胡亂浪費警力。

原片：按此