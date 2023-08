內地網紅搭訕外籍女問「How much」對方老公現身下場超慘網民恥笑

有時候出外旅行或是遇到外國的旅客,為了能更有效地溝通,都會嘗試講其能理解的語言,但有時候講自己不熟悉的語言,表達錯誤的話很有可能會引起超大的誤會!早前,有內地網紅就於平台進行直播時,於街上向兩名穿著性感的外籍女生進行撘訕,並邊走邊向其表示「How Much」,結果被遭其中一名女子的丈夫質問表達不滿,嚇得其不停向其道歉並表示自己是講錯意思,行為引起網民熱論。



圖自微博「細思極恐的怪談」

早前,有內地網紅直播的影片於網上瘋傳,於影片當中可見兩名網紅正於街上進行直播,途中他們看到兩位外籍女生,負責拍攝的男子看到都表示「性感好性感」,而身穿彩色間條衣服,頭髮呈金色的網紅則直接走去向兩位女生搭訕,但當他女生們說「Hello everybody」後,竟然接著問「how much」,讓拍攝的網紅都立刻驚訝得表示「how fxxk,fxxk,我X你問人家多少錢,你真是傻X」,而該兩名女子則直接無視,並繼續向前離開。

👉95後內地男不滿日本排核廢水 怒砸自家日本餐廳:改開中餐廳!

見此金髮男網紅便沒有繼續跟隨,但沒想到其中一名女子的丈夫,其實一直都跟在其後,並看到整件事件的發生,為此他便走向男網紅並質問其「how much what」,「you said how much to my wife,why how much」,讓男網紅直接嚇得表示他們是在「doing tv」,並瘋狂撒手擰頭表示「nonononononono」,「sorry sorry sorry」,以表示其沒有騷擾和侮辱兩位女孩的意思。

圖自微博「細思極恐的怪談」

其後女子丈夫亦沒有再追究並離開,而拍攝的網紅則直接斥指金髮男指「你有病啊,問人家多少錢」,並表示「你問人家號碼是多少錢」,而金髮男孩對此亦表示驚訝指「不知道這個意思,不好意思不好意思」,其疑本打算向女生詢問電話號碼,但卻表達錯誤變成「how much」。

👉搶鹽潮|內地女搶鹽30包小紅書晒戰績 10幅圖見證搶鹽潮有幾誇

向女子搭訕的兩位內地網紅名為「安然」和「任權」,其兩人行為於社交平台上引起熱論,網民對此表示「丟國人的臉」,「丟人現眼的東西」,「沒文化就在家裡待著」,網民指「英文再差都該知道how much甚麼意思吧」,「多上點學吧」,認為他們應被「直接封殺」。

圖自微博「香德梅」

兩人其後亦有開啟直播和發文道再次道歉,表示他們是因「英語水平有限、表達有誤」才會於拍攝期間說出侮辱性的詞匯,但本意絕對不涵蓋騷擾的意思,而且其於當場亦有向外籍人士進行道歉,自己深知有不可推卸的責任,以後將提高「自身素質、以身作則、嚴格要求自己」,多多學習並注意自己的言辭。