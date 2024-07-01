內地網民盤點16大香港反常識地名:西貢在東邊 沙田坑村竟在大西北

香港地方名、街道名的由來，向來都有著不少歷史文化的色彩，例如香港政府曾以港督的名字來命名街道，或者是作為建築物的名稱，以紀念他們在管理香港時作出的貢獻，西貢為何叫西貢也有一段故。近日有不熟悉香港地名命名的內地網民，在小紅書上分享了16個他認為是「香港反常識反人類」的地名，引起了網民熱烈討論，一起看看有那些吧！



《風中有朵雨做的雲》劇照

內地男在影片中表示對於「搞不懂東南西北，只知道前後左右」的人來說，香港的地名真的會讓人感到「頭都要大了」。接下來他便一次盤點了16個他認為是「香港反常識反人類」的地名！

內地男眼中的16個「香港反常識反人類」地名

1｜東涌在西邊

2｜西貢在東邊

3｜北角在南邊

4｜南昌在北邊

5｜中環廣場不在中環在灣仔

6｜太古廣場不在太古在金鐘

7｜太古坊不在太古在鰂魚涌

8｜旺角警署不在旺角在太子

9｜沙田坑村不在沙田在元朗

10｜沙田坳邨不在沙田在慈雲山

11｜西貢街不在西貢在油麻地

12｜柴灣角不在柴灣在荃灣

13｜銅鑼灣山道不在銅鑼灣在大圍

14｜長沙灣廣場不在長沙灣在荔枝角

15｜深水埗運動場不在深水埗在荔枝角

16｜荔枝角公園不在荔枝角在美孚

影片引起了網民熱議，不過網民就不太認同這些地名是「反常識、反人類」，命名上也各有原因，比如「太子旺角，深水埗長沙灣荔枝角，這些本來就是同一片區域」、「為什麼東南西北一定要代表方位？照這邏輯上環是不是應該建在中環的頭頂上？」、「哪個告訴你南昌在北邊的？」、「太古不是一個地方名，太古城是一個屋苑，太古大廈是商業大廈，它們不在同一個地方不奇怪吧，唯一香港人也搞不懂的確是柴灣角跟柴灣相距頗遠，沙田坳不在沙田」，地名肯定是代表某種意義。網民也笑稱「菠蘿包都無菠蘿，老婆餅同樣無老婆」，難道又要改名了嗎？

資料圖片

對於西貢為何在東面，編輯可以為大家科普一下。最主流的說法是明代時鄭和為左宣揚國威及促進海外貿易，也就是「鄭和七次下西洋」的典故。於是當時各國都派遣貢使，帶同本地特產前來朝貢或經商，但是香港西面水域連同珠江口一帶都被列為軍事禁區，外來船隻不得駛入，因此一般商船只能由東面的這一個「西貢」漁港入口，也就是「西方來貢」的意思。

原帖：小紅書

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