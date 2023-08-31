藝人Lulu團隊遊日遭扣留9小時　因2物遭剝光豬搜身!網民:港人易犯

不同國家的入境規定都有所不同，大家於起飛前都必定要做足功課，不得話很有可能便會引起誤會！日前台灣藝人LULU（黃路梓茵）與團隊友人一同到北海道旅遊，未上機LULU就因帶錯舊證件，而一波三折，沒想到到達日本後團隊中的兩友人卻因攜帶2物，而被帶進海關「小房間」進行化驗和質詢，甚至被「全脫光」搜身，整群人遭扣留機場整整9個小時！



圖自Lulu黃路梓茵YouTube頻道

日前，台灣藝人Lulu黃路梓茵於個人YouTube頻道上發佈一段早前與團隊和友人一同前往北海道旅遊的一連串「驚魂」影片。原本以為能開開心前往日本旅行，但沒想到Lulu在上飛機前就已經發現自己原來「帶錯舊護照」，導致無法順利登上原本飛機班次，單單退票就已經先怒失15萬台幣（約港幣$36000元），讓她超無奈兼心痛。

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沒想到到達後，Lulu又再度「出事」，她發現自己原來將電話網絡漫遊的時間設定錯誤，導致於日本需等待多一個小時才有網絡，但沒有網絡卻讓他無法掃當地的「QR code」，無法進行入境，幸好有旁邊的朋友分享網絡熱點給她才能順利解決。

但殊不知QR code只是小插曲，是真正惡夢的開始。Lulu與朋友們於過關時都被帶到小房間扣查，搜身、檢查行李和用化驗毒品的東西查他們的行李。然而其中兩位友人於過關時，因被搜毒犬聞到有可疑的物品，而被單獨扣留和詢問9個小時，全員於晚上11時才正式「團聚」。

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兩位團員之所以被扣留，是因其中一名團員身上攜帶了感冒藥、敏感藥、維他命，精油和聖木，而另一人則攜帶了減肥藥、中藥粉和蔓越莓錠等等的藥品。團員於釋放後表示，海關對於每一顆藥都盤問得超仔細，就連服用時間、頻率等等都「鉅細靡遺」，而聖木和精油則因被懷疑含有有毒物質而需化驗檢查。

其友人更表示，於扣留期間他們若想要去廁所，都需要被搜身檢查身體，他本以為只是普通的搜身，但沒想到竟然是要「全脫光」，就連內褲都要脫掉來供他們先行搜查，讓其感到既恐怖又委屈，於被釋放當下都按耐不住崩潰大哭。幸好團隊中的兩人都被釋放出關，惟其中一人的護照，因藥物需要等待化驗而被扣留。

為此，Lulu和友人都提醒表示，若大家想要前往日本旅行，容易引起疑慮的藥品都盡量不要帶，若要帶盡量都以藥品的原盒和原包裝攜帶出外，最好就將成分列名的醫生處方籤帶著，以供對方萬一要查看時都能夠更易處理。

根據日本海關網站資訊公告，入境旅客攜帶自用藥物若是外用藥（如藥膏、藥水）數量限制為24個（包/盒）以內，處方簽用藥則可攜帶一個月以內用量，上述以外如保健食品、中藥等等則為個人用量兩個月以內，並大家要謹記隨身攜帶處方箋和證明書，若超過限制數量或是管制外的藥品，大家則需事先提出「藥監證明」才能攜帶進日本境內。