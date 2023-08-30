核廢水｜日媒致電疑似騷擾電話質問　23歲中國男自爆來電真正目的

日本於8月24日正式排放核廢水入海洋，而鄰近的國家中國、俄羅斯、韓國都出現不少反對聲音，而最近日本當地有多個機構和店舖都表示收到「+86」的電話號碼打電話騷擾。日前有日本電視台就回撥給那些向日本拉麵店打電話的來電者作採訪，詢問其目的和得到電話的途徑，影片被瘋傳引起網民熱論。



圖自ANNnewsCH

自日本正式排放核廢水入海後，有不少日本的拉麵店和店舖都表示收到許多來自「+86」開頭的電話騷擾，而於內地社交平台上更有網民自拍打電話到日本店舖和日本國會議事向其質問「為何要排放核廢水」的過程，事件不但於網上瘋傳和引起熱論，就連日本媒體亦有報道相關的行為。

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然而日前，日本電視台ANN就反撥給那些向拉麵店打電話的騷擾者進行採訪，以希望能得知其打電話的目的。於影片當中該名打騷擾電話的男子自稱為一名23歲來自四川的無業男子，而記者在電話中詢問對方「為什麼給日本的拉麵店打電話」，然而男子回答「我想讓他用「核廢水」去煮麵」，並表示自己之所以打電話是為了「滿足我的身心愉悅」。記者為此向他詢問「你覺得這樣有用嗎」時，男子則回答「有用啊」。

至於如何得知日本拉麵店電話方面，該名男子則表示「這個你就不要打聽了。」拒絕向記者透露，其後記者再向男子問說「你不覺得這是給平常的一個人造成一種不便嗎？」，該名男子則激動地表示「哎呀！他排核廢水他還有理了」，然後便掛斷了電話。

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影片播出後被網民轉發到社交平台瘋傳，有網民對此表示「不要再讓日本人看笑話了。中國最近的抗議簡直被他們當搞笑綜藝在播」，「把無聊當有趣，把騷擾當愛國」，「真是丟臉」，但有網民則表示日本「還好意思說人家這樣做會給別人帶來不便」，「你排核污水咋不說給別人造成麻煩了呢？」。

有網民亦質疑該通電話為當地「自導自演」，因爲正常接通電話以開頭都會先「打招呼」表明身份，但電話中記者一接通便立刻問問題，電話中男子亦沒有懷疑看似一早已有所準備。