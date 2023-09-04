內地生轟香港租樓如交「智商稅」3個原因決轉租深圳：返HKU個半鐘

不少內地學生都會選擇來香港升大學擴闊視野，所以每逢開學都有不少內地人來港租屋，有學者料內地生租務潮帶動下，全年樓市租金表現將勝樓價。不過近日一名內地網民就在小紅書上發文，指由於要來港讀書所以租樓住，不過住了覺得自己像交智商稅，更因為一事被業主扣按金，最終決定搬回深圳居住。



該名樓主近日以「🇭🇰香港租房就是智商税」為題吐槽，指香港租房對學生實在太不友好，更遇上各種被欺負，更有「寄人籬下」的感覺，「也可能是我碰到的房東都不友好吧」。

樓主指他在香港租樓由「季付變半年付」，再變「年付」，更直言兩個月押金別想著能全數退回，他更因一事被業主扣按金，「說浴室瓷磚換了 修要2500，我網上問隨便一家1500。我說給他聯繫方式，他不同意就要扣2500。」心灰的樓主最後決定轉租深圳，更表示其實也很方便，「福田過去最遠hku也就一個半鐘，更別說 cu(中大)，poly和city這種近的」，更慶幸再也不用在香港租房。

樓主表示最遠由福田回香港大學也不過個半小時 (資料圖片)

帖文一出即惹起不少網民熱議，「從來沒有被收過押金，可能就是欺負學生吧！」，有同是來自內地的網民也表示曾被業主「扣了一萬多」，也有準來港學生表示在糾結香港租房和深圳租房子，認為租房好難找，「香港的房子又破又小的，深圳的又要通勤」，相當難抉擇。但也有網民質疑每日這樣一來一回香港深圳很費時，而且擔心過關人多，有過來人更建議樓主可住酒店，「我當年就住酒店再租房」。不過樓主表示現在租酒店「貴到飛起」，而且他由深圳回港，早上七時至八時過關人還少。

近年不少內地生都會選擇來港升學. (資料圖片)

在香港租樓，業主一般都會要求租客支付按金與上期，雖然法例沒有硬性規定金額，但金額通常會是「兩個月租金作按金，以及預先支付首個月租金」，即合共三個月的租金。而業主可從租金按金中扣除任何欠租款額，或從該按金中扣除任何因租客違反租賃而導致業主蒙受的費用、開支、損失或損害賠償。

資料來源: 小紅書