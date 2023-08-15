內地女呻尖沙咀「天價」食牛雜　貴到懷疑人生！網民：嫌貴你又食

「牛雜」作為香港具有代表性的街頭小食，旅客來港就當然要一嘗啦!但日前有內地女就於社交平台上呻指，自己於尖沙咀路邊一間茶餐廳，隨便點了一份牛雜竟然要$238蚊，讓她直指「我以為我看錯了」，覺得價錢相當不合理。但帖文發布後，有不少網民卻反轟指「一個願打一個願捱」，「很合理，因你在尖沙咀」，認為店舖明碼實價，樓主覺得貴亦可不買。



近日，一名來港旅遊的內地女於小紅書上發文表示，自己日前於尖沙咀馬路邊的小店，點了一份牛雜，結帳時才發現他們所食的牛雜竟價值$238元，讓她當下以為自己看錯價錢。她指自己知道香港的物價高，但沒想到一間路邊的小店吃一份牛雜都要200幾港元，「一百多我能理解，200多就有點不理解呢」，認為價錢稍不合理。

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圖自小紅書

貼文一出即引起網民討論，有網民表示「餐單明碼實價寫明 你嫌貴又要叫 」，「標哂價都叫劏」，「看價錢還下單？」，樓主對此則回覆指，自己本身是叫了一份價值$168的淨牛雜，但結帳時才發現變成$238，店員指「168没有牛筋跟牛腸」只有三款牛雜，$238的拼盤才有全五款牛雜。樓主表示因他們送到的餐點又確實有齊5種牛雜，所以詢問後便離開沒有再追究，惟價錢讓其感到有點貴和不合理。

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對此，有網民亦指「$168又真係貴」，「份量都算小」認為就算明碼實價都較不值。但有網民則表示「明明菜單有238招牌牛雜拼盤」，「尖沙咀遊客區必定係貴」，餐廳的確沒有隱藏收費，標明價錢明買明賣，惟雙方可能溝通上有誤會，店員以為樓主是要牛雜拼盤才照樣落單，網民建議樓主下一次若有懷疑則可即時與店員溝通，或直接指向菜單表達想點的餐點。而店舖員工則可以於點餐後快速重複一次訂單，以確保無誤降低雙方的誤會。

資料來源：小紅書