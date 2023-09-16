人妻獲老公送髮夾大讚「開竅」　甜喊好幸福!網民見驚揭:頭變綠了

突然收到另一半送的禮物就當然很開心啦！近日有一位人妻於社交平台上「曬命」指自己的老公終於「開竅」，突然送了一個髮夾給她作為禮物，讓她直呼「我好幸福」，並附上一張禮物的照片與網友開心Share，但當網友們一看到禮物的「真面目」卻超驚訝，表示「變綠色了」，「這個髮夾看起來綠綠的」…



該名人妻於Facebook群組「爆廢公社二館」發文向網民分享，自己的老公「終於開竅」，知道她喜歡小狗，便特意買了一個超「可愛」的小狗髮夾給她。此外，人妻還表示老公近期都會「主動泡咖啡給我喝」，老公的改變讓她非常滿意，不禁曬命甜蜜地表示「我好幸福」。

👉鑽石山餐廳師傅因「割X皮」暫停晚市 客人食自己啦!網民爆笑揣測

人妻於貼文中並附上一張禮物的實物圖，圖中可見為一個粉色帶有閃粉的小狗形狀髮夾，但當貼文一出卻令不少網民表示，「糟糕了！」，「這粉紅色變成綠色了」，「滿滿的綠光」，皆因網民指該髮夾是來自「汽車旅館」！

網上圖片

網民解釋指，每逢光顧「汽車旅館」，房間里裡會送一個同樣的髮夾，而且不同的汽車旅館還會有不同顏色，有不少網民更分享自己於旅館中所拿的髮夾。網民還表示，很有可能就連人妻老公最近所沖的咖啡，都是同樣為汽車旅館所附送的「即溶咖啡包」所沖，並為其感到不值，「戴帽子還感謝老公說貼心」，「當作禮物還真省」。但有網民又指，「可能外面有的買呢」，「外面好像有售類似的髮夾」，髮夾未必一定是來自汽車旅館。