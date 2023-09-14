港男怒呻坐冰室1小時被侍應趕罵！收據公開風向逆轉 網民：唔知醜

香港舖租貴，不少食肆為了在食飯時間多做一點生意，都會設有限時用餐時間，酒樓通常個半小時，茶餐廳的時間更短。不過近日有港男在社交平台發文，指日前到一間冰室用餐，明明店內未滿座，卻被不禮貌地催促埋單，惹起樓主不滿並放上網公審，但網民一看收據卻不撐樓主，有人更認為對方是西客。



有港男昨晚（13日）在香港茶餐廳及美食關注組FB群組內發文，指他到旺角一間冰室用膳，只坐了一小時便被冰室侍應催促離開，樓主指當時冰室未滿座，在店外也不見有人排隊，但對方竟說「吹水去麥當勞啦，我哋都重要做生意，重要交租」，樓主指當時侍應態度甚「寸」，在帖文更嘆「唔怪得個個都話返大陸食嘢啦，￼就係啲咁嘅人自己整死自己」。

帖文一出網民反應不一，有人認為如有人排隊等位中當然應該離開，但無人等也趕客又有點過分，不過大部分網民看了樓主自貼的收據後，均反罵是他無理取鬧。

按收據上所見，樓主在該冰室只點了一個雞尾包、蛋撻、一杯凍檸茶和一杯熱檸茶，認為樓主在晚市時段叫下午茶有所不對，「我自問做唔出呢個行為，食個飽坐一粒鐘，之後仲要公審話人地唔俾繼續坐」、「7點鐘2個包2杯野飲，你真係當自己係上帝」、「如果得你一枱客咪可以搭埋帳幕過夜？」、「去茶記食個包飲杯嘢坐耐咗，比人趕咁肉酸都要出post比人笑」。

也有網民其實雙方也有不是之處，「舖頭服務態度可能唔好，￼￼但你都係個西客」。及後樓主在留言區上也解釋，他發文主要因為對方態度問題，「佢唔係咁X寸我都唔出post 同佢做宣傳」，大家又對事件有何睇法呢？

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組