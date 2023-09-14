舊同事開居酒屋港男撐場　食午餐慘被劏水魚價$2,900：唔熟唔食

朋友開餐廳作為「老死」就當然要去捧捧場啦，但有時候分分鐘會「中伏」！日前，有港男於社交平台上發文怒轟指，自己和三位朋友為了撐舊同事場，特意到其新開的日式居酒屋食午餐，由朋友為其「發辦」，但誰不知四個人埋單竟然要$2,900，整餐飯非但沒有任何送的食品，就連需另外收費$10的牛骨湯都要計到足，讓其感到自己完全被當水魚「劏」！



圖自Facebook專頁「飲食黑店大全」

日前，有港男於Facebook專頁「飲食黑店大全」中發文表示，自己與三位同行朋友一同光顧舊同事所開的日式居酒屋食午餐，樓主表示該店位於港島東，有一名朋友還是「特登係粉嶺搭車過去食」，結果一個午餐四個人竟然埋單要「$2900」，人頭要$750蚊，但他們所食的餐點的質素和價錢卻讓他表示「衰X過食放題」！

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他分享當日所食的餐點，並表示單單前菜「一碟蒜頭」已經承惠$40蚊，讓他驚嘆「之後先知粒粒皆辛苦」，後來他們有陸續食了八角魚刺身、池魚刺身、赤貝、蝦餅、燒魚和兩碗拉麵等等的食品。而餐點中，最讓人驚訝的就是那個有「煙」的「京都鴨川鴨胸」，一碟只有薄薄數片的鴨胸竟然就要價$288元，讓樓主都表示「我想問佢拿張貨單睇下咪真係京都鴨川貨」。

樓主指，當日所有的食品都是四個人分享，就連主食的該「一塊」魚和兩碗拉麵等等都是四個人分，刺身的魚又只得半條，讓他笑指「兩碗拉麵四個人分 想飲多啖湯底都飲唔到」。而且整餐飯非但「甜品連一個雪糕糯米糍都冇」，令他們最後要自己去買「雞蛋仔」做甜品，對方不但連$10的額外付費湯底都要計較，成餐飯一支飲品請一罐可樂都沒有，因朋友表示自己雖然是大股東，但卻「連請一罐可樂我哋飲嘅權利都冇」，「慘x過做乞兒」。

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貼文一出即引起網民熱列討論，有網民表示「搶錢」，「拎呢堆咁嘅嘢出來收3千呢個價」，「食放題好過」，網民對於價值$288蚊的鴨胸都表示超離譜，「果舊鴨胸同樓下急凍有咩分別…」，「成隻片皮鴨都食到啦」，「有啲煙就由$28變$288」，認為樓主真的送上門變「水魚」，該位朋友真的「夠朋友」。