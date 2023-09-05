港人日本東京遇超狂的士司機　平均時速160km！最終車費竟要天價

無論去到每一個地方也好，趕時間時首選搭的士是常識吧？日前（3日）一位港人在日本東京遇到一位「超狂的士司機」，由東京成田機場前往羽田機場，全程約77公里僅僅只用26分鐘，平均時速超過160km，令事主直言是次經歷令他相當難忘！



香港網民日前（3日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發帖，貼出多張圖片和數段影片，影片中可見事主正乘坐日本的士，司機一直保持在最右線即快線維持高速行駛，並風馳電掣地「逢車過車」，窗外的風景如像影片快進一般轉瞬即逝。只見司機雙手緊持軚盤，視線集中地看著路面，油門引擎、風噪、路噪的聲音此起彼伏非常熱血，最終在26分鐘左右將事主帶到目的地。

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Facebook@的士司機資訊網 Taxi

據事主所拍攝到的畫面，該輛的士的錶板上顯示超過時速160km，一度還逼近170km左右。事主在帖子中表示「東京最狂的士司機，33,000日圓（約1,700港幣）由成田機場飛去羽田機場只要26分鐘...難忘經歷」。根據地圖顯示，由東京成田機場前往羽田機場，最短路程為77公里左右，正常車速大約需要1小時左右才可到達，而這位「超狂的士司機」僅花26分鐘走完77公里，均速可肯定超過160甚至170以上。

至於為何司機要在以如此速度在兩個東京的機場之間狂飆，事主就解釋自己去錯機場，將「羽田機場」搞錯為「成田機場」，去到成田後才驚覺去錯。然後因為這位熱血司機不想事主因此錯過飛機班次，於是「開行Turbo」激發車手魂，將原本需要一小時的車程縮短成26分鐘，可說是「使命必達」。

雖然最終車費高達33,000日圓（約1,700港幣），但網民表示「抵俾啦，好過你Miss咗班機，成田機場出去市區skyline都要半個鐘」、「司機話晚晚飛首都高速同灣岸，呢D速度只係熱身咋」、「其實日本好多人都開160kmh以上，片中的士司機開緊160kmh時前面架私家車都差唔多速度」、「司機手車好淡定」、「神風的士」。不過事主的帖文中卻同時將司機的「駕駛證」拍下並公開，引來網民抨擊「影人張駕駛證做咩X嘢？」、「如果幫你趕飛機就無謂post出來了，隨時害到個司機，又出影片又出司機證」、「鬼唔望的士司機安全車速等你miss左班機。無事無干人地開150？過橋抽板」、「如果調返轉人哋出你張相同資料你又會有乜感覺？」，勸他盡快將帖子刪除。

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Facebook@的士司機資訊網 Taxi

原帖：Facebook@的士司機資訊網 Taxi