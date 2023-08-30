港人遊日本築地$643豪食一串A5和牛！網民嘲劏客:1招看餐牌中伏位

港人熱愛去日本旅遊的程度，常常頻密得像是「返鄉下」，除了觀光之外，日本的美食確實讓人垂涎欲滴。雖然最近日本排放核廢水入海的新聞鬧得熱哄哄，但也勸退不了一眾港人去日本玩的熱忱！近日網上流傳一張照片，相中一名港人前往日本築地魚市場覓食，豪使¥12,000（約$643港幣）的價格購買A5和牛串，誰料被網民取笑是「交智商稅」！



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日本的美食多籮籮，比如日本和牛、水產、生果等，每一款在全球之間也是有價有市，雖然最近排放核廢水入海的陰霾，確實令部分人擔心起食物安全的議題，但不怕的人就是不怕，認為影響不大，繼續前往日本吃喝玩樂。

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昨日（29日）在討論區上流傳一張圖片，圖中一名港人表示以¥12,000（約$643港幣）的價格，購買了一串「特選A5最高級黑毛和牛串」，打趣地在描述欄寫上「12,000一串（約港幣$643）A5和牛加鍶-90海膽加碳-14三文魚子。早餐嚟」，調侃日本排放核廢水後的水產品都有輻射物。圖片一中可見肉串上有3片油花勻稱，厚度約1cm左右的和牛。另外，在肉上還鋪滿了8條海膽、三文魚子等佐料，可謂相當豪華。

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而第二張圖片剛是肉串經過烤完的狀態，看起來厚度薄了不少，已是Well-done全熟，上面的三文魚子佐料依舊豐盛，但是海膽看起來已不足8條，或者已經縮水。盤子也附上燒肉汁和一點的芥末。在進食後，帖主也寫了「和牛無想像中正，海膽三文魚子堅正」的15字食評。

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當然食物好不好食就見仁見智，但是網民卻一面倒地將重點放在「¥12,000（約$643港幣）」的價格上，直指一串串燒要價600多元十分昂貴，更嘲笑事主「香港俾慣咗去到日本都要交智商稅」、「呢間喺內街，600蚊過隔離兩檔可以食三板海膽」、「12,000去任食和牛都食到了」、「似第一次去日本俾人呃」。

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網民還稱Menu上有中文肯定是有伏，表示日本小店平常不會在餐牌上寫中文，所以有中文餐牌是針對用中文地區的遊客，直言「寫埋中文字就知咩事」、「明顯係呃遊客嘅嘢」、「明劏遊客」、「A5 熟到，呢D混合料理都係呃中國人，真係交智商稅」。不過也有網民稱「覺得價錢貴從來都是你的缺點」、「抵就抵肯定唔抵，但食得6舊水一串就唔會諗依啲」，去旅行體驗一次也無妨咁話。

原帖：LIHKG