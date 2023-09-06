移英港人熱點伯明翰市政府破產！一原因導致　網民:2大後果或發生

英國第二大城市伯明翰市政府9月5日宣布破產，將會停止所有非必要的開支，僅保留弱勢社群相關及居民基本服務，和教育等基本公共服務的支出。而英國伯明翰是近年港人移民的熱點，消息一出便隨即引爆網上熱討，更有不少對該城市未來的走勢和預測！



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英國第二大城市伯明翰市政府昨日（5日）宣布破產，為了令伯明翰恢復健康財政基礎，僅保留弱勢社群相關及居民基本服務，和教育等基本公共服務的支出，並停止所有非必要的開支。現時未知非必要的項目如圖書館、公園等會不會受到影響，將在21天內開會討論細節和後續。今年7月伯明翰政府已開始停止非必要支出，當時英國首相辛偉誠已表明不會救助伯明翰市政府，指英政府沒有責任救助財政不善的市政府。其發言人昨日再重申，英國政府不會救助伯明翰，表明「不是英國政府的工作」。

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伯明翰破產主要原因

對於一個如此龐大的城市也會破產，大多人都表示不明白當中原因。其實伯明翰破產主要是與2012年捲入的同工同酬賠償法案有關，有伯明翰市議會女職員控告市議會，她們沒獲得與同工資級別的男職員一樣的津貼，市政府當時被裁定須向 174 名員工作出賠償，伯明翰市議會6月指，過去10年已支付11億英鎊（約108億港元）用於同工同酬索償，但至今仍有高達7.6億英鎊（約74.9億港元）的賬單沒有足夠金錢賠償，亦無其他方法償還債務。

港人移英熱點 伯明翰有什麼吸引？

網民對伯明翰破產一事眾說紛紜，尤其近年不少港人移民英國，而伯明翰更是當中一個熱點，吸引許多港人定居。有網民表示伯明翰的樓價、生活成本較低，再加上學校的學位比起曼徹斯特等城市多，所以有大量港人遷入伯明翰。不過有些網民就認為該區在各方各面都不太優異，稱「去過UK三大城市感覺最差就係Birm（Birmingham）」、「去過一次好有一種香港土瓜灣feel」、「除咗火車站同隔離Bull Ring之外，其他就好似入X咗葵涌咁」、「唯一印象就係成個地方死氣沉沉」。

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對於伯明翰破產有何影響，有網民就估計一般情況下有兩個可能發生的後果，第1 ）未來伯明翰的市政稅（Council Tax）可能會大幅增加；第2）大減社會福利和公共服務和市政服務大幅縮減，例如「民生既少到冇人清潔公共地方/ 倒垃圾，大到分分鐘冇警察冇法院」。不過就稱伯明翰破產其實可能沒有想像中「咁大件事」，並提到早於2013年7月18日，美國汽車工業重鎮底特律市政府因負債185億美元，後來申請聯邦破產保護，經過近十年的改革，已經逐漸重回興旺，因此伯明翰未必無法「翻身」。