移英港人撐BNO簽證加價爆內訌　被轟逼死新移民：當佢哋係手joke

移民是近年不少港人的人生規劃，最熱門的移民地方有英國、加拿大、台灣等。主要這些地方的移民條件易滿足和較適合大部分港人。但近日，英國政府計劃提高移民所需費用，令一眾移英港人有所顧慮，亦在社交平台引起不少港人關注。



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英國政府策劃提高移民申請簽證費用和相關保健費用。此計劃預計BNO簽證（BNO Visa）和永久居留費均加價至少20%。而加幅最高的是移民保健附加費（IHS）年費由現時的624英鎊（約$6,388港元）增至1,035英鎊（約$10,595港元），增幅高達近66%。

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對此加價措施引起不少移英港人的討論，在Facebook的「曼徹斯特香港谷」群組中，有不少網民對移民費用加價有不同見解，甚至有網民發起帖子投票，發現超過7成投票人認為移民保健附加費（IHS）不應該加價。原因是網民認為部分移英港人並非有很多積蓄，亦有不少港人在失業的情況下移民到英國，認為英國政府此時此刻加價是對新移民不友善的做法。

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有移英港人認同移民費用加價是英國政府合理的做法：「新移民憑乜可用優惠價去享用公家急症室先？新移民又冇交過好多年稅」、「比多少少錢佢肯收容我地已經好好」、「加價一定唔開心架啦，但計埋通脹我又覺得合理。」

不過大部分反對加價的網民留言批評英國政府的做法，有人表示本身預算已不多， 在英國做廠又租樓，基本上已月月清，「趁火打劫，趁本地人唔鍾意新移民，對我地開刀」、「根本就係想用移民補貼本地人」、「而家都有香港人未搵到工，過到嚟生活成本上漲到咁，真係逼死呢班人」，更有人狠批支持英國政府移民費用加價的移英港人過橋抽板，「揸住幾百萬過嚟嗰啲緊係話知你死啦。手足？對佢哋嚟講就真係手joke」。