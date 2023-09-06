內地男帶輻射儀當面挑機日本國寶級壽司店　壽司逐件測!網民:零尊

日本自宣布徘放核污水後，日本食材的安全性一直都備受議論，有不少熱愛日本菜的食客都擔心食品會收到輻射污染。近日，有位居日的內地男網紅就親自帶同輻射檢測儀到日本東京超著名的米芝蓮3星壽司店，為壽司進行檢測，以查看其輻射量。但影片一出後，非但卻反遭不少網民狂轟，直指他的「又要驚又要食」，行為相當失禮。



圖自抖音

日前，一位內地男網紅「ttt在日本」於抖音和小紅書上發布了一條標題為「壽司核輻射到底有多大？」影片，當中男網紅表示為了看「核污水排海對海產品究竟有多大的影響」，因而自帶輻射檢測儀到日本國寶級米芝蓮3星的壽司店「Sushi Saito」進行檢測。

👉專家揭「6大搭飛機NG穿著」短褲+緊身衫都出事？著1種褲可致命!

Sushi Saito可謂日本壽司界中的「天花板」，更是擁有米芝蓮3星的壽司店，縱使你有錢都不代表能夠一嚐他們的壽司，因為這間店的預約經常爆滿「一位難求」。於影片當中，男網紅表示店鋪內空氣中的輻射量為0.12，若所測量的壽司超過該數值則證明「它是帶有輻射的」。男網紅分別進食了海膽、金槍魚、章魚、烏賊等等等的海鮮，並將每一件壽司都逐件檢測，其中他發現有數樣近海的海產數值竟然都出現變化，雖然數值只有「飆升」約0.03的輻射量，但自己就越吃越緊張，更直言「感覺自己的血壓翻了3倍」。

男網紅還表示，自己所攜帶的檢測儀並不是專業的，而且他並不是直接從魚的身上取樣，是隔著空氣檢測，但即使如此數值還是又所變化，讓他直指「證明輻射的影響是真真切切的存在的」。

👉內地女呻上海姥姥$44雞絲粉皮超離譜 份量細過手掌:香港你瘋了吧

影片發布後引起不少網民討論，有不少網民將重點放在壽司師傅的心理和表情上，皆因從片段中可見男網紅所坐的座位，是位於壽司師傅前方的Bar枱位置，即男網紅的一舉一動師傅都必定能清楚看到。網民對此表示難以想像師傅當時的心理，狂轟網紅的行為「很失禮」，「真的不尊重人」，「這麼大的人不懂尊重？」，還表示「驚就唔好食啦」，「又要驚又要食」。

網民更大讚壽司師傅的「EQ」相當高，「日本人的EQ都算係咁」，因當時師傅對其行為並沒有任何「黑面」的表情，而是專心一致地做好壽司，當網紅詢問有關食材出處時，師傅亦友善地回答，讓網民都對其大讚「師傅態度值得一讚，很專業」。網民表示若是在香港的餐廳，男網紅如此的行為可能一早便被趕出餐廳，「香港肯定畀人鬧死」，並笑建議樓主下一次可前來香港嘗試做同樣的動作，看看商家有何反應。