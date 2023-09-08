世紀暴雨｜打工仔港鐵排長龍等入閘　港漂女驚嘆：港人有多愛上班

天文台於昨晚（7日）11時05分發出黑雨警告信號，信號至今仍持續維持。這場「歷史性」的黑雨突如其來，令多個地方都水浸，地鐵巴士亦服務受阻，而最緊張的一定莫過於一班打工仔們。有網民於社交平台上就發文分享，於今（8日）清晨，外面依然大雨滂沱之時，地鐵站閘外已經有一班打工仔排隊，準備乘搭頭班車上班，讓她直呼「香港人到底有多愛上班」！



自天文台於昨晚（7日）11時05分發出黑雨警告信號，截止今中午12時，已經生效超過12小時，打破了香港歷年黑雨生效時間的紀錄，天文台總部1小時所錄得158.1毫米的雨量，更是自1883年有紀錄以來最高。黑雨的突然來襲，讓多區都出現水浸，有不少地鐵站街道都如同「澤國」。政府於昨凌晨2時34分宣布將按天氣和道路等情況，並於早上6時前公布是否停課停工。但有不少打工仔可能擔心一旦取消警號，上班交通會變得擁擠混亂，而選擇早早出門等候。

於今清晨，有網民便於社交平台上發文分享一張於地鐵站閘口前的照片，當時站內的電視顯示時間為「05:47」，而按照片環境來推斷該站為葵芳站。圖中可見大批的市民於地鐵還沒正式開閘時，已經早早前來排隊等候入閘，樓主看到此場景都表示驚訝，並感嘆「香港人到底有多愛上班」！

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貼文一出隨即引起大批網民熱列討論，有網民表示香港人如此大雨仍然用盡所有辦法上班，並非因為真的「愛」，「不是說香港人愛上班，而是生活艱難，不上班怎能養開支呀⋯⋯」，「不是愛上班，而是僱主根本不會體諒我們」，「沒有人會喜歡上班」，網民表示坊間有很多工作是「風雨無阻」，不論天氣有多惡劣，她們都還是要堅守崗位，「屋企樓下保安可以唔返？」，「你打風落雨都買麥當勞啦」。有網民則表示，是打工仔的「責任心」，才會令大家如此惡劣天氣都照樣上班。