內地女來港留學感嘆遇「神仙房東」港人業主一行為超暖心：我爆喊

租屋遇到一個好的業主可謂「可遇不可求」，日前有一名來港修讀博士學位的內地女於社交平台上發文感嘆，自己於香港租房竟然遇到了一家「神仙房東」，房東不但體諒她還是學生，允許其「月付月租」，而且人還非常友善且「爽快」，房東的一個暖心行為更讓她感動到瞬間「爆哭」！



圖自小紅書

來港進修的內地女於小紅書上發文表示，自己來港租屋沒想到自己竟然可以遇到「神仙房東」，她感嘆指該間房屋的業主「肉眼可見」是擁有「高知」（高知識）的群體，業主不但「人很好說話也很爽快」，而且當業主知道他是學生還允許她以「月付月租」的方式繳交租金，相當有人情味。

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此外，房東於她還未驗收入住房間前，已經將全屋清潔乾淨兩次，但最讓樓主感動到「爆哭」的是，房東竟然還向她表示自己「趁著weekend有空」，於家中已經幫她添置了廁紙、消毒濕紙巾、抹手紙、小型垃圾桶、牙刷牙膏套裝、地拖等等的日用品，這些通通都是不收費，自己送給他的東西，還告訴他「沒關係的」，不用覺得不好意思「不用太計較」，讓她看到房東訊息的當下立刻「爆哭」！

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「真的很羨慕」，「好的房東和租客都是可遇不可求」，「真神仙房東」，「出門在外接收到這種善意真的會哭」，認為樓主真的運氣很好。有網民亦表示香港還是有很多很好的業主，並分享指「我的房東也很好，我結婚還給我包了紅包」，「我房東不但不漲房租，連補貼的電費也退給我」。