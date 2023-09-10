全中國唯一外國人不能旅遊的城市　極隱世三沙市！一原因謝絕遊客

中國有不少的旅遊觀光勝地，無論是陽光與海灘、壯麗的山景、氣勢磅礴的長城、繁華的都市，無論哪一種景色都有。是次要介紹的是全中國最南城市三沙市，總面積達到300多個上海的，截至2020年人口只得2,300人，島上居民吃、喝、居住、水電都全部免費，但是這個隱世絕景卻一個原因謝絕外國遊客，更連港澳台居民都未開放旅遊！



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全中國最南城市三沙市，位於中國海南省轄下的地級市（地區級城市）之一，別名為「西中南沙」，位於中國南海的中南部地區，負責管理西沙、中沙和南沙群島的海域和島嶼，於2012年正式成立，其人民政府設於南海永興島。截至2020年人口只得2,300人，猶如一個大型村莊，但其實它的面積是全中國最大的地級市，總面積達到300多個上海加起來！

不過三沙市的陸地面積有限，陸地總面積僅27平方公里左右，更分散在三大群島之間，因此除了一些較大的島嶼可以居住外，其他的島嶼都不太適合。但其海域面積卻非常廣闊，達到200多萬平方公里，兩者綜合起來，使其成為中國面積最大的地級市。三沙市在廣闊的南海海域中，不僅有多種多樣的海洋生物和生物種類，海底資源也非常豐富，正因為擁有各種豐富的資源，三沙市享有「世界第三黃金水道」的美譽。

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三沙市由2012年正式成立，至今成立了11年，島上的孩子上學不用交學費、本地居民看醫生不用付錢、用了水電也不用花錢、就連居住的房屋都只是象徵式收1元、島上食物由官方免費發放、戲院免費看電影，聽起來就是相當宜居的地方。

（小紅書圖片）

不過三沙市卻是全中國唯一一個不讓外國旅客進入的地方。自2013年9月起，內地便開放了海南三沙市旅遊，在三亞市的鳳凰島郵輪碼頭，現在有兩艘郵輪定期前往西沙群島，乘搭郵輪十多個小時就進入西沙海域，遊客可以登上西沙中的全富島、鴨公島、銀嶼島，以及三沙市的主島永興島。遊客在郵輪上四天三晚，最低費用也要約6,000人民幣，不過乘搭郵輪前往西沙旅遊的遊客相當多。開業初期每月僅有三至四個航次，現在增加到八至九個航次也應付不了增加的遊客量。

那為什麼三沙市不允許外國人甚至港澳台居民進入呢？為此，海南官方解釋：「那裡有軍事設施，現在還很敏感！」其實中國在三沙市政府的所在地，永興島上也有著不少軍事機密，包括在南海部署的具體情況。為免國家機密外洩，所以謝絕外國旅客到訪。如果想要進入三沙市，中國居民也要先經過審查，只有獲得批准後才能進入，且大部份地方禁止拍照。