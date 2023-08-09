日本網民列5原因不再買日本AV!女優這點最致命 1種免費影片成主流

日本的成人影片產業向來是亞洲以至全球地區的業界龍頭，也啟發了其他地區的成人文化，不過近年有慢慢發展停滯的趨勢。日本前AV女優高梨亞妖曾表示AV業界最大的敵人是「免費無限轉載」，無人再掏錢購買AV，直接讓業界前景低迷。然而，有日本網民就列出了5點，中肯解釋不再購買日本AV的真正原因！



早前，前日本AV女優高梨亞妖在《日刊SPA》發表文章，她表示過往在AV業界全盛時期，AV的銷售數字是以萬片計算，熱賣的更會超過數萬片，相反現在連一萬片都相當困難，有些沒有人氣的AV，賣到100片已經要「偷笑」。對於AV片商銷售額不斷下降，前景低迷，高梨認為業界最大的敵人是「免費無限轉載」，直言消費者都會去看免費的影片，而海外網站難以防範版權問題，消費者也自然地不再花錢買AV觀看。她還稱如果訪問20、30歲的年輕族群，會發現大多數人未有付費買過AV，代表這種「免費文化」正在盛行。

事後這篇文章引起了大量日本網民熱討，很多網民對於為何不再付錢支持日本AV都表達了自己的看法，並主要分為以下5種原因。

前日本AV女優高梨亞妖（Twitter@takanashiaaya）

第1點.網上免費影片選擇多

日本政府對於成人影片的管控十分嚴格，打格仔是法律規定，但是網民稱隨著素人影片盛行，拍片品質未必比專業片商差，加上很多是免費收看，還沒有煩人的馬賽克。在選擇變多的時代之中，大家不再願意花錢購買傳統AV也是相當合理的趨勢。

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第2點.AV女優加工嚴重

近年除了自動修圖軟件盛行，整容樣貌、整容身材等醫美風氣也相當流行，日本網民認為專業片商旗下的AV女優有變得「倒模式」的趨勢，讓每一位女優都漸漸地失去了個人特色。

《全裸監督》劇照

第3點.AV女優演技太差

雖然愛情動作片不是奧斯卡大電影，但網民認為現時AV女優的演技太過差以及「流於表面」，直言日本AV女優的表情生硬，導致看起來完全不真實，未能讓觀眾有代入感，也漸漸失去了觀看的動力。

第4點.AV主題已無新意

日本網民表示日本AV的劇情開始變得重複，沒有任何新意，太容易就會猜到影片接下來的發展，每一套也是差不多的「電影公式」。而上文提到的日本前AV女優高梨亞妖也有同樣的觀點，直言日本成人影片還停留在「人妻與速遞員」、「女上司和下屬」、「黑社會和小女孩」等老套的劇情，毫無新意。

Twitter@村西とおる

第5點.疑為黑幫投資

日本網民直指日本AV產業興盛疑與日本黑幫關係密切，公司更是由黑幫投資拍攝，是黑幫經營的企業鏈，也是他們的生財工具之一。因此，網民拒絕購買任何日本AV成人影片，以免供養黑幫擴大勢力。

海外網民對於日本網民的5大解釋就認為十分中肯，而且深有同感地表示「講得唔錯」、「而家D AV真係無咩劇情同新意，好多都係同一樣嘅題材搵唔同AV女優拍,有D仲同一個場景一野拍哂成套」、「唔知點解依家啲新人好多都好悶」、「會唔會係宜家唾手可得，睇到厭晒」。除此之外，網民還補充第6點也就是認為「最致命」的一點，就是影片封面圖有過度執相的問題，直言有些時候情況嚴重得有如「詐欺罪」，因此也不願意再花金錢去購買任何日本成人影片，避免交智商稅。