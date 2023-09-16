戀愛專家證實男人XX秒決定「要不要追妳」約會後一行為揭會否拍拖
撰文：ETtoday
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日本「戀愛教母」麗子凱福特在夏威夷開設相親顧問公司20年，親耳聽過10萬名男女的戀愛心聲，她將這些經驗寫成《讓男人追著妳跑》一書，公開戀愛公式。
書中她指出男人們有「59秒法則」，不到一分鐘的時間就會判斷要不要更進一步，且首次約會後若48小時沒聯絡，就代表妳出局了！（點圖放大了解👇👇👇）
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麗子凱福特以過去20年的經驗，告訴女人們，「男性是獵人，他們不會去追沒有興趣的獵物。見了面，他們會用『59秒』來判斷對方，如果感覺不是自己要的獵物，他們就會毫不留情的關上心門。」
與女生能慢慢培養感覺的個性不同，男人們不會有「給雙方一個機會」的想法。
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女性自然散發出來的光芒與氣場，能讓男人們一分鐘內判斷是否有好感，有好感就會進一步聯絡，積極促成首次約會。
麗子凱福特指出：若男方「戀愛溫度」較高，他會在第一次見你的當天就試圖敲定下一次的約會，這代表妳已經突破「59秒法則」！
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首次約會後，若對方沒有在48小時內跟妳再次聯絡，代表相處後他對妳的興趣也不高，女人們這時候也不需要再夢想與對方的種種未來。
若是在妳都已經忘了這人存在的時候，他才聯絡妳的話，可能對妳也不是真的非常有興趣，別放大自己的期望值，變成「追著他跑」的女人。
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